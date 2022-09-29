https://sputnikarabic.ae/20220929/رئيس-أركان-الجيش-الإيطالي-يعلن-إرسال-بلاده-سفنا-وغواصين-لضمان-أمن-خطوط-الأنابيب-في-البحر-المتوسط-1068390014.html

رئيس أركان الجيش الإيطالي يعلن إرسال بلاده سفنا وغواصين لضمان أمن خطوط الأنابيب في البحر المتوسط

رئيس أركان الجيش الإيطالي يعلن إرسال بلاده سفنا وغواصين لضمان أمن خطوط الأنابيب في البحر المتوسط

أعلن رئيس أركان القوات الإيطالية، كافو دراغون، اليوم الخميس، أن بلاده سترسل سفنًا وغواصين لضمان أمن خطوط الأنابيب الموجودة في البحر المتوسط. 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T11:00+0000

2022-09-29T11:00+0000

2022-09-29T11:00+0000

إيطاليا

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ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أكد دراغون أن وزارة الدفاع الإيطالية ستتخذ إجراءات إضافية لضمان أمن خطوط الأنابيب في البحر الأبيض المتوسط ​​في أعقاب الانفجارات التي حدثت في خطوط أنابيب "نورد ستريم".وقال: "قررنا تعزيز الإجراءات على الفور لحماية الشبكات الاستراتيجية في المصالح الوطنية، بدءا بثلاثة خطوط أنابيب تمر عبر مضيق صقلية"، مؤكدا أن "مجموعة القوة البحرية الإيطالية المنتشرة في المضيق تضاعفت يوم الأربعاء".واتخذ الجيش الإيطالي الإجراءات كرد فعل على الانفجارات التي حدثت في خطوط أنابيب "نورد ستريم" في بحر البلطيق في وقت سابق من الأسبوع.في يوم الاثنين الماضي، أخبر مشغل خط أنابيب "نورد ستريم" وكالة "سبوتنيك" أن المرسل سجل انخفاضًا سريعًا في ضغط الغاز على الخط A من خط أنابيب نورد ستريم 2.ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التلميحات بأن روسيا نسفت خطوط الأنابيب ووصفها بأنها "سخيفة" وحث الاتحاد الأوروبي على التفاوض على حل مع موسكو.طالع أيضا: رصد مروحية أمريكية في منطقة الحادث على "نورد ستريم"

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