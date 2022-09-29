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رئيس أركان الجيش الإيطالي يعلن إرسال بلاده سفنا وغواصين لضمان أمن خطوط الأنابيب في البحر المتوسط
رئيس أركان الجيش الإيطالي يعلن إرسال بلاده سفنا وغواصين لضمان أمن خطوط الأنابيب في البحر المتوسط
أعلن رئيس أركان القوات الإيطالية، كافو دراغون، اليوم الخميس، أن بلاده سترسل سفنًا وغواصين لضمان أمن خطوط الأنابيب الموجودة في البحر المتوسط. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T11:00+0000
2022-09-29T11:00+0000
إيطاليا
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ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أكد دراغون أن وزارة الدفاع الإيطالية ستتخذ إجراءات إضافية لضمان أمن خطوط الأنابيب في البحر الأبيض المتوسط ​​في أعقاب الانفجارات التي حدثت في خطوط أنابيب "نورد ستريم".وقال: "قررنا تعزيز الإجراءات على الفور لحماية الشبكات الاستراتيجية في المصالح الوطنية، بدءا بثلاثة خطوط أنابيب تمر عبر مضيق صقلية"، مؤكدا أن "مجموعة القوة البحرية الإيطالية المنتشرة في المضيق تضاعفت يوم الأربعاء".واتخذ الجيش الإيطالي الإجراءات كرد فعل على الانفجارات التي حدثت في خطوط أنابيب "نورد ستريم" في بحر البلطيق في وقت سابق من الأسبوع.في يوم الاثنين الماضي، أخبر مشغل خط أنابيب "نورد ستريم" وكالة "سبوتنيك" أن المرسل سجل انخفاضًا سريعًا في ضغط الغاز على الخط A من خط أنابيب نورد ستريم 2.ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التلميحات بأن روسيا نسفت خطوط الأنابيب ووصفها بأنها "سخيفة" وحث الاتحاد الأوروبي على التفاوض على حل مع موسكو.طالع أيضا: رصد مروحية أمريكية في منطقة الحادث على "نورد ستريم"
https://sputnikarabic.ae/20220928/بوريل-الحوادث-التي-وقعت-على-خطوط-أنابيب-الغاز-نورد-ستريم-ليست-صدفة-1068339716.html
https://sputnikarabic.ae/20220928/فوكس-نيوز-بايدن-قد-يكون-متورطا-في-تفجير-أنابيب-نورد-ستريم-1068356474.html
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إيطاليا
إيطاليا

رئيس أركان الجيش الإيطالي يعلن إرسال بلاده سفنا وغواصين لضمان أمن خطوط الأنابيب في البحر المتوسط

11:00 GMT 29.09.2022
© Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidtإنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2
إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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أعلن رئيس أركان القوات الإيطالية، كافو دراغون، اليوم الخميس، أن بلاده سترسل سفنًا وغواصين لضمان أمن خطوط الأنابيب الموجودة في البحر المتوسط.
ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أكد دراغون أن وزارة الدفاع الإيطالية ستتخذ إجراءات إضافية لضمان أمن خطوط الأنابيب في البحر الأبيض المتوسط ​​في أعقاب الانفجارات التي حدثت في خطوط أنابيب "نورد ستريم".
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أمس, 06:56 GMT
وقال: "قررنا تعزيز الإجراءات على الفور لحماية الشبكات الاستراتيجية في المصالح الوطنية، بدءا بثلاثة خطوط أنابيب تمر عبر مضيق صقلية"، مؤكدا أن "مجموعة القوة البحرية الإيطالية المنتشرة في المضيق تضاعفت يوم الأربعاء".

وأضاف دراغون أنه سيتم أيضًا إرسال سفينتين بطائرات دون طيار لحماية المناطق التي توجد بها خطوط أنابيب تزود إيطاليا بالطاقة، مع دعم الغواصين للجهود من خلال التحقق من الوضع في قاع البحر.

واتخذ الجيش الإيطالي الإجراءات كرد فعل على الانفجارات التي حدثت في خطوط أنابيب "نورد ستريم" في بحر البلطيق في وقت سابق من الأسبوع.
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أمس, 13:25 GMT
في يوم الاثنين الماضي، أخبر مشغل خط أنابيب "نورد ستريم" وكالة "سبوتنيك" أن المرسل سجل انخفاضًا سريعًا في ضغط الغاز على الخط A من خط أنابيب نورد ستريم 2.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قال المشغل إنه تم تسجيل انخفاض في الضغط على كلا فرعي خط أنابيب نورد ستريم 1، فيما قالت السلطات السويدية والدنماركية إنها رصدت انفجارات تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التلميحات بأن روسيا نسفت خطوط الأنابيب ووصفها بأنها "سخيفة" وحث الاتحاد الأوروبي على التفاوض على حل مع موسكو.
طالع أيضا: رصد مروحية أمريكية في منطقة الحادث على "نورد ستريم"
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