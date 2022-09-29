https://sputnikarabic.ae/20220929/رسميا-نادي-بريست-الفرنسي-يفسخ-عقد-الجزائري-يوسف-بلايلي-1068408945.html
رسميا... نادي بريست الفرنسي يفسخ عقد الجزائري يوسف بلايلي
رسميا... نادي بريست الفرنسي يفسخ عقد الجزائري يوسف بلايلي
أعلن نادي "بريست" الفرنسي، اليوم الخميس، فسخ عقد لاعبه الجزائري يوسف بلايلي بشكل رسمي. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T16:44+0000
2022-09-29T16:44+0000
2022-09-29T16:44+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057566916_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d3838a29d330e54e993e49d8ef963548.jpg
وقال نادي "بريست" في بيان رسمي: "بناء على طلب يوسف بلايلي، تم الاتفاق على إنهاء العقد الذي كان من المفترض أن ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2023، ونتمنى للاعب حظا سعيدا".وأوضح أن "كل الأشياء التي قيلت في الأيام الأخيرة عن اللاعب تبقى أمور خاصة باللاعب وليس للنادي علاقة بها".وكانت تقارير صحفية فرنسية قد زعمت أن بلايلي ترك أضرارا بقيمة تتراوح بين 30 و50 ألف يورو في المنزل الذي كان يستأجره الموسم الماضي، وكان يتأخر عن التمارين، كما أنه لم يظهر المستوى الفني المطلوب، بالإضافة إلى رفضه التقاط الصورة التذكارية مع فريقه مطلع الموسم الحالي.يذكر أن يوسف بلايلي صاحب الـ 30 عاما، كان قد انتقل إلى نادي "بريست" الفرنسي قادما من قطر القطري في شهر يناير/ كانون الثانى الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057566916_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_fff754a700a8f9816eadcd4effa77d2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
رسميا... نادي بريست الفرنسي يفسخ عقد الجزائري يوسف بلايلي
تابعنا عبر
أعلن نادي "بريست" الفرنسي، اليوم الخميس، فسخ عقد لاعبه الجزائري يوسف بلايلي بشكل رسمي.
وقال نادي "بريست" في بيان رسمي: "بناء على طلب يوسف بلايلي
، تم الاتفاق على إنهاء العقد الذي كان من المفترض أن ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2023، ونتمنى للاعب حظا سعيدا".
وأضاف البيان أن "بلايلي شعر بمعاناة لابتعاده عن عائلته ولذلك كان من الصعب عليه الاستمرار مع الفريق".
وأوضح أن "كل الأشياء التي قيلت في الأيام الأخيرة عن اللاعب تبقى أمور خاصة باللاعب وليس للنادي علاقة بها".
وكانت تقارير صحفية فرنسية قد زعمت أن بلايلي ترك أضرارا بقيمة تتراوح بين 30 و50 ألف يورو في المنزل الذي كان يستأجره الموسم الماضي، وكان يتأخر عن التمارين، كما أنه لم يظهر المستوى الفني المطلوب، بالإضافة إلى رفضه التقاط الصورة التذكارية مع فريقه مطلع الموسم الحالي.
يذكر أن يوسف بلايلي صاحب الـ 30 عاما، كان قد انتقل إلى نادي "بريست" الفرنسي قادما من قطر القطري
في شهر يناير/ كانون الثانى الماضي.