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https://sputnikarabic.ae/20220929/رسميا-نادي-بريست-الفرنسي-يفسخ-عقد-الجزائري-يوسف-بلايلي-1068408945.html
رسميا... نادي بريست الفرنسي يفسخ عقد الجزائري يوسف بلايلي
رسميا... نادي بريست الفرنسي يفسخ عقد الجزائري يوسف بلايلي
أعلن نادي "بريست" الفرنسي، اليوم الخميس، فسخ عقد لاعبه الجزائري يوسف بلايلي بشكل رسمي. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T16:44+0000
2022-09-29T16:44+0000
رياضة
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وقال نادي "بريست" في بيان رسمي: "بناء على طلب يوسف بلايلي، تم الاتفاق على إنهاء العقد الذي كان من المفترض أن ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2023، ونتمنى للاعب حظا سعيدا".وأوضح أن "كل الأشياء التي قيلت في الأيام الأخيرة عن اللاعب تبقى أمور خاصة باللاعب وليس للنادي علاقة بها".وكانت تقارير صحفية فرنسية قد زعمت أن بلايلي ترك أضرارا بقيمة تتراوح بين 30 و50 ألف يورو في المنزل الذي كان يستأجره الموسم الماضي، وكان يتأخر عن التمارين، كما أنه لم يظهر المستوى الفني المطلوب، بالإضافة إلى رفضه التقاط الصورة التذكارية مع فريقه مطلع الموسم الحالي.يذكر أن يوسف بلايلي صاحب الـ 30 عاما، كان قد انتقل إلى نادي "بريست" الفرنسي قادما من قطر القطري في شهر يناير/ كانون الثانى الماضي.
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رياضة
رياضة

رسميا... نادي بريست الفرنسي يفسخ عقد الجزائري يوسف بلايلي

16:44 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUالدولي الجزائري يوسف بلايلي
الدولي الجزائري يوسف بلايلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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أعلن نادي "بريست" الفرنسي، اليوم الخميس، فسخ عقد لاعبه الجزائري يوسف بلايلي بشكل رسمي.
وقال نادي "بريست" في بيان رسمي: "بناء على طلب يوسف بلايلي، تم الاتفاق على إنهاء العقد الذي كان من المفترض أن ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2023، ونتمنى للاعب حظا سعيدا".

وأضاف البيان أن "بلايلي شعر بمعاناة لابتعاده عن عائلته ولذلك كان من الصعب عليه الاستمرار مع الفريق".

وأوضح أن "كل الأشياء التي قيلت في الأيام الأخيرة عن اللاعب تبقى أمور خاصة باللاعب وليس للنادي علاقة بها".
وكانت تقارير صحفية فرنسية قد زعمت أن بلايلي ترك أضرارا بقيمة تتراوح بين 30 و50 ألف يورو في المنزل الذي كان يستأجره الموسم الماضي، وكان يتأخر عن التمارين، كما أنه لم يظهر المستوى الفني المطلوب، بالإضافة إلى رفضه التقاط الصورة التذكارية مع فريقه مطلع الموسم الحالي.
يذكر أن يوسف بلايلي صاحب الـ 30 عاما، كان قد انتقل إلى نادي "بريست" الفرنسي قادما من قطر القطري في شهر يناير/ كانون الثانى الماضي.
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