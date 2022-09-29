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زاخاروفا: جهات خارجية تحاول زعزعة الوضع بين أرمينيا وأذربيجان
زاخاروفا: جهات خارجية تحاول زعزعة الوضع بين أرمينيا وأذربيجان
أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إلى أن هناك دولا من خارج المنطقة تحاول منع تهدئة التوترات على الحدود الأرمينية... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T14:35+0000
2022-09-29T14:35+0000
أرمينيا
أذربيجان
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وأوضحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نرى محاولات من قبل عدد من اللاعبين غير الإقليميين لإحداث زعزعة للاستقرار في المنطقة التي حصلت للتو على فرصة رسمية من أجل الخروج من أزمة طال أمدها، أو نقل حالة عدم الاستقرار في أوكرانيا إلى جزء آخر من فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي، بما في ذلك جنوبي القوقاز".وأدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في 18 أيلول/ سبتمبر، تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن الأوضاع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدة أن تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة ولها أهداف سياسية وتزيد من التوترات في المنطقة.وأعربت الوزارة، في بيان، عن أسفها لتصريحات بيلوسي التي أدانت فيها أذربيجان بسبب ما وصفتها هجمات "مميتة" ضد أرمينيا.وأضافت أن "اتهامات بيلوسي باطلة وغير عادلة، وليست مقبولة أيضًا ومدفوعة سياسيا في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي (للكونغرس) في الولايات المتحدة، ومحاولتها لاستمالة اللوبي الأرميني هناك".
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أرمينيا, أذربيجان
أرمينيا, أذربيجان

زاخاروفا: جهات خارجية تحاول زعزعة الوضع بين أرمينيا وأذربيجان

14:35 GMT 29.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إلى أن هناك دولا من خارج المنطقة تحاول منع تهدئة التوترات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.
وأوضحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نرى محاولات من قبل عدد من اللاعبين غير الإقليميين لإحداث زعزعة للاستقرار في المنطقة التي حصلت للتو على فرصة رسمية من أجل الخروج من أزمة طال أمدها، أو نقل حالة عدم الاستقرار في أوكرانيا إلى جزء آخر من فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي، بما في ذلك جنوبي القوقاز".
وأدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في 18 أيلول/ سبتمبر، تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن الأوضاع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدة أن تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة ولها أهداف سياسية وتزيد من التوترات في المنطقة.
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وأعربت الوزارة، في بيان، عن أسفها لتصريحات بيلوسي التي أدانت فيها أذربيجان بسبب ما وصفتها هجمات "مميتة" ضد أرمينيا.
وأضافت أن "اتهامات بيلوسي باطلة وغير عادلة، وليست مقبولة أيضًا ومدفوعة سياسيا في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي (للكونغرس) في الولايات المتحدة، ومحاولتها لاستمالة اللوبي الأرميني هناك".
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