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https://sputnikarabic.ae/20220929/زاخاروفا-حادثة-خطوط-التيار-الشمالي-وقعت-في-المنطقة-التي-تسيطر-عليها-المخابرات-الأمريكية-1068379967.html
زاخاروفا: حادثة خطوط "التيار الشمالي" وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها المخابرات الأمريكية
زاخاروفا: حادثة خطوط "التيار الشمالي" وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها المخابرات الأمريكية
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن حادثة خطوط "التيار الشمالي" وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها المخابرات... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T07:28+0000
2022-09-29T07:51+0000
ماريا زاخاروفا
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال برنامج "سلوفيوف لايف": "والآن حول مكان حدوث ذلك [حادثة خطوط التيار الشمالي] إنها المنطقة التجارية والاقتصادية للدنمارك والسويد. هذه هي الدول التي تتمحور حول الناتو والممتلئة بالأسلحة الأمريكية، هذه هي البلدان التي تسيطر عليها بالكامل أجهزة المخابرات الأمريكية. إنهم بالتأكيد تحت سيطرة أجهزة المخابرات الأمريكية، التي تتحكم بشكل كامل في الوضع هناك".كما وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية محاولات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير لتوضيح معنى كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إنهاء مشروع "نورد ستريم 2" بأنها "مثيرة للشفقة".وأشارت زاخاروفا إلى أن كلام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن الهجمات على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 ليست مفيدة لأي شخص هي كذبة.
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ماريا زاخاروفا, روسيا
ماريا زاخاروفا, روسيا

زاخاروفا: حادثة خطوط "التيار الشمالي" وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها المخابرات الأمريكية

07:28 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 29.09.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Пресс-служба МИД РФ
/
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن حادثة خطوط "التيار الشمالي" وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها المخابرات الأمريكية.
وقالت زاخاروفا خلال برنامج "سلوفيوف لايف": "والآن حول مكان حدوث ذلك [حادثة خطوط التيار الشمالي] إنها المنطقة التجارية والاقتصادية للدنمارك والسويد. هذه هي الدول التي تتمحور حول الناتو والممتلئة بالأسلحة الأمريكية، هذه هي البلدان التي تسيطر عليها بالكامل أجهزة المخابرات الأمريكية. إنهم بالتأكيد تحت سيطرة أجهزة المخابرات الأمريكية، التي تتحكم بشكل كامل في الوضع هناك".
كما وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية محاولات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير لتوضيح معنى كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إنهاء مشروع "نورد ستريم 2" بأنها "مثيرة للشفقة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن كلام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن الهجمات على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 ليست مفيدة لأي شخص هي كذبة.
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