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https://sputnikarabic.ae/20220929/زيلينسكي-يعقد-اجتماعا-طارئا-لمجلس-الأمن-القومي-في-أوكرانيا-1068401271.html
زيلينسكي يعقد اجتماعا طارئا لمجلس "الأمن القومي" في أوكرانيا
زيلينسكي يعقد اجتماعا طارئا لمجلس "الأمن القومي" في أوكرانيا
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إلى عقد "اجتماع عاجل" لمجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني يوم غد الجمعة، ولم يتم الإعلان عن جدول الأعمال... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T14:12+0000
2022-09-29T14:12+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب السكرتير الصحفي لزيلينسكي سيرغي نيكيفوروف عبر قناته على "تلغرام": "الرئيس فلاديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني غدا، سنعلن جدول الأعمال وتفاصيل أخرى لاحقا".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس في 29 سبتمبر/أيلول، أن اتفاقيات الانضمام إلى روسيا سيتم توقيعها مع جميع المناطق الأربعة التي أجريت فيها الاستفتاءات.وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول عدد المناطق التي سيتم توقيع اتفاقية لضمها إلى روسيا: "كل (المناطق) الأربعة التي أجرت استفتاءات وتقدمت بطلب مماثل إلى الجانب الروسي".وأكد بيسكوف أن مراسم توقيع اتفاقيات انضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا ستقام يوم الجمعة في الكرملين، وسيشارك فيها بوتين وسيلقي خطابا.
https://sputnikarabic.ae/20220929/زاخاروفا-كييف-نسقت-مع-الجيش-الأمريكي-اختيار-أهداف-الضربات-خلال-الاستفتاءات-1068393911.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعقد اجتماعا طارئا لمجلس "الأمن القومي" في أوكرانيا

14:12 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إلى عقد "اجتماع عاجل" لمجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني يوم غد الجمعة، ولم يتم الإعلان عن جدول الأعمال بعد.
وكتب السكرتير الصحفي لزيلينسكي سيرغي نيكيفوروف عبر قناته على "تلغرام": "الرئيس فلاديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني غدا، سنعلن جدول الأعمال وتفاصيل أخرى لاحقا".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس في 29 سبتمبر/أيلول، أن اتفاقيات الانضمام إلى روسيا سيتم توقيعها مع جميع المناطق الأربعة التي أجريت فيها الاستفتاءات.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زاخاروفا: كييف نسقت مع الجيش الأمريكي اختيار أهداف الضربات خلال الاستفتاءات
12:25 GMT
وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول عدد المناطق التي سيتم توقيع اتفاقية لضمها إلى روسيا: "كل (المناطق) الأربعة التي أجرت استفتاءات وتقدمت بطلب مماثل إلى الجانب الروسي".
وأكد بيسكوف أن مراسم توقيع اتفاقيات انضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا ستقام يوم الجمعة في الكرملين، وسيشارك فيها بوتين وسيلقي خطابا.
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