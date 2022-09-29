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https://sputnikarabic.ae/20220929/سوسنا-منظومة-دفاع-جوي-روسية-بقدرات-شبحية-1068379395.html
"سوسنا"... منظومة دفاع جوي روسية بقدرات شبحية
"سوسنا"... منظومة دفاع جوي روسية بقدرات شبحية
تمتلك روسيا أحدث منظومات الدفاع الجوي في العالم وهي منظومة يتم تطويرها محليا ومنها منظومة الدفاع الصاروخي "سوسنا"، التي تمتلك صفات شبحية. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T07:30+0000
2022-09-29T07:30+0000
رصد عسكري
روسيا
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وإضافة إلى قدراتها الشبحية التي تجعل عملية رصدها من قبل العدو في غاية الصعوبة، فإن منظومة الدفاع الصاروخي الروسية تمتلك قدرات كبيرة على المناورة والكفاءة القتالية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.كما تمتلك المنظومة الصاروخية الروسية حمولة كبيرة من الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات ما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة عالية حتى عندما تتعرض لهجمات جوية مكثفة.ولزيادة قدرة المنظومة على العمل أيا كانت التجهيزات الخاصة بها، فإن وزنها الذي يقدر بـ 3 أطنان ونصف الطن يمكن وضعها على أنواع مختلفة من المركبات.ما هي الأهداف التي يمكن التصدي لها بواسطة المنظومة الصاروخية الروسية "سوسنا"؟ما هي مهام منظومة "سوسنا" الصاروخية؟وتستخدم المنظومة 12 صاروخا مضادا للأهداف الجوية يتراوح مداها بين 1300 متر و10 كيلومترات ويمكنها إصابة الأهداف التي تحلق على ارتفاعات تصل إلى 5 كيلومترات.
https://sputnikarabic.ae/20220427/روس-كوسموس-تعتزم-إنتاج-46-منظومة-صواريخ-استراتيجية-عابرة-للقارات-طراز-سارمات-1061657306.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"سوسنا"... منظومة دفاع جوي روسية بقدرات شبحية

07:30 GMT 29.09.2022
© Sputnik . VITALI BLOYSOV / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الدفاع الجوي الروسية سوسنا
منظومة الدفاع الجوي الروسية سوسنا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . VITALI BLOYSOV
/
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تمتلك روسيا أحدث منظومات الدفاع الجوي في العالم وهي منظومة يتم تطويرها محليا ومنها منظومة الدفاع الصاروخي "سوسنا"، التي تمتلك صفات شبحية.
وإضافة إلى قدراتها الشبحية التي تجعل عملية رصدها من قبل العدو في غاية الصعوبة، فإن منظومة الدفاع الصاروخي الروسية تمتلك قدرات كبيرة على المناورة والكفاءة القتالية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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كما تمتلك المنظومة الصاروخية الروسية حمولة كبيرة من الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات ما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة عالية حتى عندما تتعرض لهجمات جوية مكثفة.
ولزيادة قدرة المنظومة على العمل أيا كانت التجهيزات الخاصة بها، فإن وزنها الذي يقدر بـ 3 أطنان ونصف الطن يمكن وضعها على أنواع مختلفة من المركبات.
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ما هي الأهداف التي يمكن التصدي لها بواسطة المنظومة الصاروخية الروسية "سوسنا"؟

الطائرات الثابتة الأجنحة.
المروحيات.
الصواريخ المجنحة.
القنابل المجنحة.
الطائرات المسيّرة.
المركبات الخفيفة على الأرض.

ما هي مهام منظومة "سوسنا" الصاروخية؟

حماية القوات البرية أثناء الحركة.
تأمين المنشآت العسكرية.
تأمين نقاط تمركز القوات البرية.
تأمين المطارات والكباري.
وتستخدم المنظومة 12 صاروخا مضادا للأهداف الجوية يتراوح مداها بين 1300 متر و10 كيلومترات ويمكنها إصابة الأهداف التي تحلق على ارتفاعات تصل إلى 5 كيلومترات.
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