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شركة طيران "إيران إير" تحذر ركابها من معلومات خاطئة متداولة
شركة طيران "إيران إير" تحذر ركابها من معلومات خاطئة متداولة
حذرت شركة طيران "إيران إير"، اليوم الخميس، من تداول معلومات خاطئة على "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"،... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T14:53+0000
2022-09-29T14:53+0000
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وشدد المتحدث باسم الشركة، حسام قربانعلي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، على أنه يتعين على ركابها زيارة الموقع الرسمي لـ"إيران إير"، وكذلك صفحتها على "إنستغرام" لشراء التذاكر.وأعلن قربانيعلي أنه إذا لم يكن الركاب حذرين بشأن التحذيرات، فسيكونون هم أنفسهم مسؤولين عن أي أخطاء.كما رفض المتحدث باسم "إيران إير" الخبر الذي روجت له الحسابات الوهمية على "إنستغرام" و"تويتر"، وهو جزء من الأخبار التي كانت مرتبطة بالأحداث الأخيرة في طهران، وفقا لـ(إيرنا).وأكد أن شركة "إيران إير" تحتفظ بالحق في اتباع الإجراءات القانونية ضد مثل هذه الأخبار المزيفة.
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إيران, أخبار إيران, العالم

شركة طيران "إيران إير" تحذر ركابها من معلومات خاطئة متداولة

14:53 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE طيران إيران إير
 طيران إيران إير - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
طيران إيران إير
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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حذرت شركة طيران "إيران إير"، اليوم الخميس، من تداول معلومات خاطئة على "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، عبر حسابات ‏وهمية باسمها.
وشدد المتحدث باسم الشركة، حسام قربانعلي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، على أنه يتعين على ركابها زيارة الموقع الرسمي لـ"إيران إير"، وكذلك صفحتها على "إنستغرام" لشراء التذاكر.
وأعلن قربانيعلي أنه إذا لم يكن الركاب حذرين بشأن التحذيرات، فسيكونون هم أنفسهم مسؤولين عن أي أخطاء.
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كما رفض المتحدث باسم "إيران إير" الخبر الذي روجت له الحسابات الوهمية على "إنستغرام" و"تويتر"، وهو جزء من الأخبار التي كانت مرتبطة بالأحداث الأخيرة في طهران، وفقا لـ(إيرنا).
وأكد أن شركة "إيران إير" تحتفظ بالحق في اتباع الإجراءات القانونية ضد مثل هذه الأخبار المزيفة.
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