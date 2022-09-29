https://sputnikarabic.ae/20220929/شركة-نورد-ستريم-إيه-جي-سنقيم-الضرر-في-التيار-الشمالي-بعد-الحصول-على-تصاريح--1068413912.html
شركة "نورد ستريم إيه جي": سنقيم الضرر في "التيار الشمالي" بعد الحصول على تصاريح
شركة "نورد ستريم إيه جي": سنقيم الضرر في "التيار الشمالي" بعد الحصول على تصاريح
أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة لخطي "التيار الشمالي"، أنه من المخطط البدء في تقييم الأضرار في "التيار الشمالي" بعد تلقي التصاريح الرسمية، بينما لا يمكن... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T18:41+0000
2022-09-29T18:41+0000
2022-09-29T18:42+0000
التيار الشمالي
العالم
إصلاح
تسرب نفطي
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وصرحت الشركة في بيان ""تخطط شركة نورد ستريم إيه جي للبدء في تقييم الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز "التبار الشمالي1" بعد تلقي التصاريح الرسمية المناسبة. لا يمكن السماح بالوصول إلى منطقة الضرر إلا بعد استقرار الضغط في خط الأنابيب وتوقف تسرب الغاز".ويوم الاثنين، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة للخطين تسجيل انخفاض كبير في ضغط الأنابيب، بينما أعلنت السلطات الدانماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شبكات الزلازل الوطنية في السويد والنرويج وفنلندا رصد انفجارين قرب موقع التسربات في خطوط أنابيب الغاز الروسي في قاع بحر البلطيق.
https://sputnikarabic.ae/20220927/بولندا-تسريبات-الغاز-في-خطي-نورد-ستريم-ناجمة-عن-عمل-تخريبي-1068327399.html
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التيار الشمالي, العالم, إصلاح, تسرب نفطي
التيار الشمالي, العالم, إصلاح, تسرب نفطي
شركة "نورد ستريم إيه جي": سنقيم الضرر في "التيار الشمالي" بعد الحصول على تصاريح
18:41 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 18:42 GMT 29.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة لخطي "التيار الشمالي"، أنه من المخطط البدء في تقييم الأضرار في "التيار الشمالي" بعد تلقي التصاريح الرسمية، بينما لا يمكن السماح بالوصول إلى المنطقة المطلوبة إلا بعد استقرار الضغط في البنية التحتية وتوقف التسرب.
وصرحت الشركة في بيان ""تخطط شركة نورد ستريم إيه جي للبدء في تقييم الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز "التبار الشمالي1" بعد تلقي التصاريح الرسمية المناسبة. لا يمكن السماح بالوصول إلى منطقة الضرر إلا بعد استقرار الضغط في خط الأنابيب وتوقف تسرب الغاز".
ويوم الاثنين، أعلنت شركة "نورد ستريم إ
يه جي" المشغلة للخطين تسجيل انخفاض كبير في ضغط الأنابيب، بينما أعلنت السلطات الدانماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شبكات الزلازل الوطنية في السويد والنرويج وفنلندا رصد انفجارين قرب موقع التسربات في خطوط أنابيب الغاز الروسي في قاع بحر البلطيق.