https://sputnikarabic.ae/20220929/شكري-يبحث-مع-رئيس-المجلس-الوطني-الفلسطيني-تطورات-الأوضاع-على-الساحة-الفلسطينية-1068402148.html
شكري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية
شكري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو اللجنة المركزية لأنظمة فتح روحي فتوح، اليوم الخميس، في القاهرة، آخر المستجدات على... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T14:31+0000
2022-09-29T14:31+0000
2022-09-29T14:31+0000
أخبار فلسطين اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فقد استقبل شكري اليوم في القاهرة فتوح حيث ناقشا، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.وخلال اللقاء، استعرض فتوح، نتائج اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني وأهم قراراته، حيث تطرق إلى "المشهد الفلسطيني الحالي وما يشهده من تحديات على مختلف الأصعدة"، بحسب البيان.كما عرض فتوح واستعرض "التدهور الشديد والمتسارع للأوضاع الأمنية في الأراضي المحتلة، وتصاعد وتيرة أعمال العنف والاقتحامات ضد أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاكات التي تستهدف الأماكن المقدسة في القدس الشريف".من جانبه، أكد شكري على "دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية، ووقوفها إلى جوار الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".وأعرب شكري عن "قلق مصر البالغ من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الحالي على الجهود التي تبذلها مصر من أجل تثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة إحياء عملية السلام".كما أحاط شكري فتوح خلال اللقاء "بمجمل التحركات والاتصالات التي قام بها على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الشهر الجاري لدعم القضية الفلسطينية، وما قامت به مصر من جهود لحشد الدعم والمساندة الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف ما يواجهه من معاناة في ضوء الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها".
https://sputnikarabic.ae/20220817/وزير-الخارجية-التركي-قررنا-تعيين-سفير-لدى-إسرائيل-وسنواصل-دعمنا-للشعب-الفلسطيني-1066524240.html
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أخبار فلسطين اليوم
شكري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية
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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو اللجنة المركزية لأنظمة فتح روحي فتوح، اليوم الخميس، في القاهرة، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والتطورات الأمنية هناك.
القاهرة - سبوتنيك
. وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فقد استقبل شكري اليوم في القاهرة فتوح حيث ناقشا، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.
وخلال اللقاء، استعرض فتوح، نتائج اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني وأهم قراراته، حيث تطرق إلى "المشهد الفلسطيني الحالي وما يشهده من تحديات على مختلف الأصعدة"، بحسب البيان.
كما عرض فتوح واستعرض "التدهور الشديد والمتسارع للأوضاع الأمنية في الأراضي المحتلة، وتصاعد وتيرة أعمال العنف والاقتحامات ضد أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاكات التي تستهدف الأماكن المقدسة في القدس الشريف".
من جانبه، أكد شكري على "دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية، ووقوفها إلى جوار الشعب الفلسطيني
الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأعرب شكري عن "قلق مصر البالغ من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الحالي على الجهود التي تبذلها مصر من أجل تثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة إحياء عملية السلام".
كما أحاط شكري فتوح خلال اللقاء "بمجمل التحركات والاتصالات التي قام بها على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الشهر الجاري لدعم القضية الفلسطينية، وما قامت به مصر من جهود لحشد الدعم والمساندة الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف ما يواجهه من معاناة في ضوء الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها".