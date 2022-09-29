https://sputnikarabic.ae/20220929/طهران-المتشدقون-بمشاكل-الإیرانيين-یحرمون-مرضانا-من-الأدویة-حتى-يموتوا-ظلما-1068407606.html
طهران: المتشدقون بمشاكل الإیرانيين یحرمون مرضانا من الأدویة حتى يموتوا ظلما
طهران: المتشدقون بمشاكل الإیرانيين یحرمون مرضانا من الأدویة حتى يموتوا ظلما
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، بأن "من يتشدق بدعم الشعب الإيراني ويعرب عن قلقه إزاء مشاکل الشعب، حرم مرضى السرطان وأطفال مصابين بمرض... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T16:20+0000
2022-09-29T16:20+0000
2022-09-29T16:20+0000
إيران
أخبار إيران
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وقال كنعاني عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "أولئك الذين يزعمون هذه الأيام أنهم يتعاطفون مع الشعب الإيراني في أحزانهم ویطلقون شعارات وهتافات "الحیاة" و"الدفاع عن الحقوق البشر" إنهم نفس الأشخاص الذين يحاولون جعل الشعب الإيراني يائسًا وعاجزًا بإنتهاج سياسة "الضغط الأقصى" والحظر المدمر ضده منذ سنوات بهدف إجباره على الخضوع أمام مطالبهم ومطامعهم الاستكباریة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف "هناك أشخاص خارج الحدود لم يرفعوا صوتهم مرة واحدة احتجاجًا على آلام ومعاناة مواطنيهم الإيرانيين بسبب الحظر الجائر والضغط الأقصى الذي مارسه العدو ضد شعبنا، فهولاء الأشخاص یزعمون هذه الأیام أنهم يريدون "إیصال صوت الشعب الإيراني إلى أسماع العالم مع إقامة التجمعات والحفلات الموسيقية والرقص وأحيانا مهاجمة السفارات".وتابع كنعاني "لطالما أکد الشعب الإيراني منذ بداية أيام الانتصار للثورة الإسلامية أننا لن نستسلم تحت وطأة المصاعب والمشاكل والصعوبات، وسنبقى شامخين إلى الأبد في التاريخ".
https://sputnikarabic.ae/20220928/عبد-اللهيان-الاحتجاجات-لن-تغير-النظام-في-إيران-وكل-شيء-تحت-السيطرة-1068340174.html
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إيران, أخبار إيران
طهران: المتشدقون بمشاكل الإیرانيين یحرمون مرضانا من الأدویة حتى يموتوا ظلما
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، بأن "من يتشدق بدعم الشعب الإيراني ويعرب عن قلقه إزاء مشاکل الشعب، حرم مرضى السرطان وأطفال مصابين بمرض الفراشة في إيران من الأدویة الخاصة حتى يموتوا ظلما".
وقال كنعاني عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "أولئك الذين يزعمون هذه الأيام أنهم يتعاطفون مع الشعب الإيراني في أحزانهم ویطلقون شعارات وهتافات "الحیاة" و"الدفاع عن الحقوق البشر" إنهم نفس الأشخاص الذين يحاولون جعل الشعب الإيراني يائسًا وعاجزًا بإنتهاج سياسة "الضغط الأقصى" والحظر المدمر ضده منذ سنوات بهدف إجباره على الخضوع أمام مطالبهم ومطامعهم الاستكباریة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية
"إرنا".
وأضاف "هناك أشخاص خارج الحدود لم يرفعوا صوتهم مرة واحدة احتجاجًا على آلام ومعاناة مواطنيهم الإيرانيين بسبب الحظر الجائر والضغط الأقصى الذي مارسه العدو ضد شعبنا، فهولاء الأشخاص یزعمون هذه الأیام أنهم يريدون "إیصال صوت الشعب الإيراني إلى أسماع العالم مع إقامة التجمعات والحفلات الموسيقية والرقص وأحيانا مهاجمة السفارات".
وتابع كنعاني "لطالما أکد الشعب الإيراني منذ بداية أيام الانتصار للثورة الإسلامية أننا لن نستسلم تحت وطأة المصاعب والمشاكل والصعوبات، وسنبقى شامخين إلى الأبد في التاريخ".