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https://sputnikarabic.ae/20220929/عشرات-اللاجئين-يلقون-حتفهم-في-مقاطعة-خاركوف-خلال-قصف-القوات-الأوكرانية-1068385695.html
عشرات اللاجئين يلقون حتفهم في مقاطعة خاركوف خلال قصف القوات الأوكرانية
عشرات اللاجئين يلقون حتفهم في مقاطعة خاركوف خلال قصف القوات الأوكرانية
صرح روديون ميروشنيك، رئيس مكتب ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في موسكو، أن عشرات اللاجئين لقوا حتفهم في مقاطعة خاركوف خلال قصف القوات الأوكرانية لقافلتهم. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T08:58+0000
2022-09-29T09:24+0000
خاركوف
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "بحسب معطيات أولية، قُتل نحو 30 شخصا، بينهم أطفال، جراء قصف القافلة".وأشار ميروشنيك إلى أن خدمات الطوارئ ليست قادرة بعد على إخراج الجثث بسبب الهجمات المستمرة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقال رئيس مكتب ممثلية جمهورية لوغانسك: "الآن، بعد بدء الأعمال القتالية الفعلية على أراضي مقاطعة خاركوف، زاد عدد الأشخاص الذين يغادرون باتجاه منطقة بيلغورود في روسيا، أو يسافرون عبر أراضينا".في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة في لوغانسك أن سبعة أشخاص، من بينهم طفلان، أصيبوا نتيجة قصف قافلة للاجئين في خاركوف.
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خاركوف
خاركوف

عشرات اللاجئين يلقون حتفهم في مقاطعة خاركوف خلال قصف القوات الأوكرانية

08:58 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 09:24 GMT 29.09.2022)
© Sputnik . Victor Antonyuk  / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود). - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk
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صرح روديون ميروشنيك، رئيس مكتب ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في موسكو، أن عشرات اللاجئين لقوا حتفهم في مقاطعة خاركوف خلال قصف القوات الأوكرانية لقافلتهم.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "بحسب معطيات أولية، قُتل نحو 30 شخصا، بينهم أطفال، جراء قصف القافلة".
وأشار ميروشنيك إلى أن خدمات الطوارئ ليست قادرة بعد على إخراج الجثث بسبب الهجمات المستمرة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال رئيس مكتب ممثلية جمهورية لوغانسك: "الآن، بعد بدء الأعمال القتالية الفعلية على أراضي مقاطعة خاركوف، زاد عدد الأشخاص الذين يغادرون باتجاه منطقة بيلغورود في روسيا، أو يسافرون عبر أراضينا".
في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة في لوغانسك أن سبعة أشخاص، من بينهم طفلان، أصيبوا نتيجة قصف قافلة للاجئين في خاركوف.
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