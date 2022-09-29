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https://sputnikarabic.ae/20220929/عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-قد-تشمل-العقود-الجديدة-مع-شركات-النفط-الروسية-1068378808.html
عقوبات الاتحاد الأوروبي قد تشمل العقود الجديدة مع شركات النفط الروسية
عقوبات الاتحاد الأوروبي قد تشمل العقود الجديدة مع شركات النفط الروسية
يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على العقود الجديدة مع "غازبروم نفط" و"روسنفط" و"ترانسنفط"، كجزء من حزمة جديدة من العقوبات، حسبما كتبت صحيفة "يو أوبزرفر"، نقلاً... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T06:52+0000
2022-09-29T06:52+0000
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وكتبت الصحيفة: "يعتزم (الاتحاد الأوروبي) فرض قيود على العقود الجديدة مع عمالقة النفط الروسية غازبروم نفط وروسنفط وترانسنفط.ويشير المنشور أيضًا إلى أنه يمكن إضافة أسماء 29 فردًا إلى قوائم العقوبات، ومعظمهم من "المسؤولين غير المعروفين المرتبطين بإجراء استفتاءات" بشأن الانضمام إلى روسيا. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم فرض عقوبات على بعض الفنانين، وكذلك المدير التنفيذي لشركة "تيخماش"، ألكسندر كوتشكين، وهي جزء من "روستيخ".كما تنص عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على حظر استيراد الكافيار والسجائر والكحول من روسيا الاتحادية.وقالت الصحيفة: "إن (حظر الاستيراد) يشمل المحار الروسي والكافيار والمشروبات الروحية والسجائر".يشار إلى أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون القرار النهائي بشأن العقوبات في 30 سبتمبر/أيلول.في وقت سابق، ذكرت بوليتيكو، نقلاً عن اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن حزمة جديدة من العقوبات، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على الفيلسوف ألكسندر دوغين، والمغني نيكولاي راستورغويف، ورئيس فريق كلاشنيكوف، آلان لوشنيكوف.
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اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي

عقوبات الاتحاد الأوروبي قد تشمل العقود الجديدة مع شركات النفط الروسية

06:52 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على العقود الجديدة مع "غازبروم نفط" و"روسنفط" و"ترانسنفط"، كجزء من حزمة جديدة من العقوبات، حسبما كتبت صحيفة "يو أوبزرفر"، نقلاً عن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي.
وكتبت الصحيفة: "يعتزم (الاتحاد الأوروبي) فرض قيود على العقود الجديدة مع عمالقة النفط الروسية غازبروم نفط وروسنفط وترانسنفط.
ويشير المنشور أيضًا إلى أنه يمكن إضافة أسماء 29 فردًا إلى قوائم العقوبات، ومعظمهم من "المسؤولين غير المعروفين المرتبطين بإجراء استفتاءات" بشأن الانضمام إلى روسيا. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم فرض عقوبات على بعض الفنانين، وكذلك المدير التنفيذي لشركة "تيخماش"، ألكسندر كوتشكين، وهي جزء من "روستيخ".
كما تنص عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على حظر استيراد الكافيار والسجائر والكحول من روسيا الاتحادية.
وقالت الصحيفة: "إن (حظر الاستيراد) يشمل المحار الروسي والكافيار والمشروبات الروحية والسجائر".
يشار إلى أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون القرار النهائي بشأن العقوبات في 30 سبتمبر/أيلول.
في وقت سابق، ذكرت بوليتيكو، نقلاً عن اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن حزمة جديدة من العقوبات، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على الفيلسوف ألكسندر دوغين، والمغني نيكولاي راستورغويف، ورئيس فريق كلاشنيكوف، آلان لوشنيكوف.
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