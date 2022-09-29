https://sputnikarabic.ae/20220929/فنلندا-تحذر-من-التهديد-المتزايد-للبنية-التحتية-الحيوية-في-البلاد-1068386444.html
فنلندا تحذر من التهديد المتزايد للبنية التحتية الحيوية في البلاد
فنلندا تحذر من التهديد المتزايد للبنية التحتية الحيوية في البلاد
حذر جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي "سوبو"، اليوم الخميس، من تزايد تهديد البنية التحتية الحيوية في البلاد، والذي ازداد مؤخرا بسبب عملية الانضمام إلى الناتو. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T09:36+0000
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سبوتنيك. وأشار "سوبو" إلى أنه إلى جانب الانضمام إلى الناتو، فإن الصراع في أوكرانيا "قد سلط الضوء على التهديد الذي تتعرض له البنية التحتية الحيوية لفنلندا سواء على أرض الواقع أو الفضاء الإلكتروني".في سياق متصل، استبعد مدير جهاز "سوبو"، أنتي بيلتاري، وقوع أي هجوم إلكتروني لشل البنية التحتية الحيوية الفنلندية في المستقبل القريب.من جانبها، أصدرت الشرطة الفنلندية بيانا اعتبرت فيه التهديدات أكثر خطورة في مجالات الطاقة وشبكات الاتصالات وموارد المعلومات والإمدادات الغذائية والأدوية وشبكات النقل والمدفوعات والمصارف.ويعتبر جهاز "سوبو" أن روسيا والصين تشكلان تهديدا كبيرا للأمن القومي، خاصة وأنها ترى أن الصين تواصل الانخراط في عمليات الاستخبارات والتجسس والتأثير النشطة التي تستهدف فنلندا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن هلسنكي ستفرض قيودا في الأيام المقبلة على عبور الروس بتأشيرات "شنغن"، وكذلك دخول السياح الروس إلى البلاد.وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة الماضي: "بناء على هذا القرار، سيتم إيقاف حركة السائحين، وقد يتم تعليق أو تقييد التأشيرات، باستثناء المجموعات الخاصة، مثل الأشخاص الذين يزورون الأقارب، وسيتم تفصيلهم (المجموعة المسموح لها بالدخول) في القرار".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, فنلندا
أخبار العالم الآن, فنلندا
فنلندا تحذر من التهديد المتزايد للبنية التحتية الحيوية في البلاد
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حذر جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي "سوبو"، اليوم الخميس، من تزايد تهديد البنية التحتية الحيوية في البلاد، والذي ازداد مؤخرا بسبب عملية الانضمام إلى الناتو.
سبوتنيك
. وأشار "سوبو" إلى أنه إلى جانب الانضمام إلى الناتو، فإن الصراع في أوكرانيا "قد سلط الضوء على التهديد الذي تتعرض له البنية التحتية الحيوية لفنلندا سواء على أرض الواقع أو الفضاء الإلكتروني".
في سياق متصل، استبعد مدير جهاز "سوبو"، أنتي بيلتاري، وقوع أي هجوم إلكتروني لشل البنية التحتية الحيوية الفنلندية في المستقبل القريب.
من جانبها، أصدرت الشرطة الفنلندية بيانا اعتبرت فيه التهديدات أكثر خطورة في مجالات الطاقة وشبكات الاتصالات وموارد المعلومات والإمدادات الغذائية والأدوية وشبكات النقل والمدفوعات والمصارف.
ويعتبر جهاز "سوبو" أن روسيا والصين تشكلان تهديدا كبيرا للأمن القومي، خاصة وأنها ترى أن الصين تواصل الانخراط في عمليات الاستخبارات والتجسس والتأثير النشطة التي تستهدف فنلندا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية
أن هلسنكي ستفرض قيودا في الأيام المقبلة على عبور الروس بتأشيرات "شنغن"، وكذلك دخول السياح الروس إلى البلاد.
وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة الماضي: "بناء على هذا القرار، سيتم إيقاف حركة السائحين، وقد يتم تعليق أو تقييد التأشيرات، باستثناء المجموعات الخاصة، مثل الأشخاص الذين يزورون الأقارب، وسيتم تفصيلهم (المجموعة المسموح لها بالدخول) في القرار".