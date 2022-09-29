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https://sputnikarabic.ae/20220929/فنلندا-تعلن-إغلاق-حدودها-أمام-السائحين-الروس-1068392790.html
فنلندا تعلن إغلاق حدودها أمام السائحين الروس
فنلندا تعلن إغلاق حدودها أمام السائحين الروس
قررت الحكومة الفنلندية إغلاق حدودها أمام السائحين الروس، وذلك بداية من منتصف ليل الخميس/ الجمعة بدعوى تعريض العلاقات الدولية للبلاد للخطر. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T11:55+0000
2022-09-29T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
فنلندا
روسيا
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هلسنكي - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، اليوم الخميس، في تصريحات للصحفيين: "قررت الحكومة بشكل مبدأي إغلاق الحدود أمام السياح الروس بداية من يوم الجمعة".وفي وقت سابق، حذر جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي "سوبو"، اليوم الخميس، من تزايد تهديد البنية التحتية الحيوية في البلاد، والذي ازداد مؤخرا بسبب عملية الانضمام إلى الناتو.وأشار "سوبو" إلى أنه إلى جانب الانضمام إلى الناتو، فإن الأزمة الأوكرانية "قد سلطت الضوء على التهديد الذي تتعرض له البنية التحتية الحيوية لفنلندا سواء على أرض الواقع أو الفضاء الإلكتروني".في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن هلسنكي ستفرض قيودا في الأيام المقبلة على عبور الروس بتأشيرات "شنغن"، وكذلك دخول السياح الروس إلى البلاد.
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فنلندا, روسيا
فنلندا, روسيا

فنلندا تعلن إغلاق حدودها أمام السائحين الروس

11:55 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورهلسنكي - فينلندا
هلسنكي - فينلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
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قررت الحكومة الفنلندية إغلاق حدودها أمام السائحين الروس، وذلك بداية من منتصف ليل الخميس/ الجمعة بدعوى تعريض العلاقات الدولية للبلاد للخطر.
هلسنكي - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، اليوم الخميس، في تصريحات للصحفيين: "قررت الحكومة بشكل مبدأي إغلاق الحدود أمام السياح الروس بداية من يوم الجمعة".
وأضاف هافيستو أن الحكومة ترى أن دخول السياح الروس "يهدد" العلاقات الدولية لفنلندا، مشيرا إلى أن القرار سيظل ساريا حتى إشعار آخر.
وفي وقت سابق، حذر جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي "سوبو"، اليوم الخميس، من تزايد تهديد البنية التحتية الحيوية في البلاد، والذي ازداد مؤخرا بسبب عملية الانضمام إلى الناتو.
وأشار "سوبو" إلى أنه إلى جانب الانضمام إلى الناتو، فإن الأزمة الأوكرانية "قد سلطت الضوء على التهديد الذي تتعرض له البنية التحتية الحيوية لفنلندا سواء على أرض الواقع أو الفضاء الإلكتروني".
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن هلسنكي ستفرض قيودا في الأيام المقبلة على عبور الروس بتأشيرات "شنغن"، وكذلك دخول السياح الروس إلى البلاد.
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