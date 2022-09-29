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https://sputnikarabic.ae/20220929/قسيس-وشيخ-يلعبان-كرة-الطاولة-في-مصر-فيديو-1068405500.html
قسيس وشيخ يلعبان كرة الطاولة في مصر... فيديو
قسيس وشيخ يلعبان كرة الطاولة في مصر... فيديو
شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقسيس وشيخ يمارسان هوايتهما بلعب تنس الطاولة أثناء ارتدائهم زيهم الديني الكامل. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
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وصرح الأب دوماديوس الراهب من القاهرة للأقباط الأرثوذكس، أن مقاطع الفيديو التي ظهر فيها تم تصويرها من قبل فتاة خلال لعبه تنس الطاولة مع أحد رجال الدين الإسلامي داخل الكنيسة، والتي قامت بإرسالها له.وأردف الراهب لوكالة "سي إن إن": "الصداقة بين قسيس وشيخ ليست أمرًا غريبًا، فنحن نلعب ونأكل ونمارس الرياضة سويًا، ولسنا وحدنا فقط من نقوم بذلك بل لدينا أصدقاء شيوخ آخرين ونتبادل الزيارات، ونخرج معًا لشراء كتب وحضور مؤتمرات وندوات في المحافظات".و أضاف: "رجل الدين هو إنسان، ومن حقه أن يلعب ويأكل ويتعامل ببساطة، ولن يستطيع أن يكون طوال الوقت في العبادة"، مستشهدًا "بمقولة للقديس يوحنا خلال لعبه مع قطة بأن وتر العزف إذا استمر مشدودا طوال الوقت سينقطع".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

قسيس وشيخ يلعبان كرة الطاولة في مصر... فيديو

15:28 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Хsenya Nikolskayaاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في كنيسة "القديس جوزيف" الكاثوليكية الرومانية في القاهرة، مصر 24 ديسمبر/ كانون الأول 2017
احتفالات بعيد الميلاد المجيد في كنيسة القديس جوزيف الكاثوليكية الرومانية في القاهرة، مصر 24 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Хsenya Nikolskaya
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شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقسيس وشيخ يمارسان هوايتهما بلعب تنس الطاولة أثناء ارتدائهم زيهم الديني الكامل.
وصرح الأب دوماديوس الراهب من القاهرة للأقباط الأرثوذكس، أن مقاطع الفيديو التي ظهر فيها تم تصويرها من قبل فتاة خلال لعبه تنس الطاولة مع أحد رجال الدين الإسلامي داخل الكنيسة، والتي قامت بإرسالها له.
وأردف الراهب لوكالة "سي إن إن": "الصداقة بين قسيس وشيخ ليست أمرًا غريبًا، فنحن نلعب ونأكل ونمارس الرياضة سويًا، ولسنا وحدنا فقط من نقوم بذلك بل لدينا أصدقاء شيوخ آخرين ونتبادل الزيارات، ونخرج معًا لشراء كتب وحضور مؤتمرات وندوات في المحافظات".
و أضاف: "رجل الدين هو إنسان، ومن حقه أن يلعب ويأكل ويتعامل ببساطة، ولن يستطيع أن يكون طوال الوقت في العبادة"، مستشهدًا "بمقولة للقديس يوحنا خلال لعبه مع قطة بأن وتر العزف إذا استمر مشدودا طوال الوقت سينقطع".
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