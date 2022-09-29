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قطر تسمح لـ"ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية
قطر تسمح لـ"ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية
سمحت هيئة تنظيم الاتصالات في قطر لشركة "ستارلينك قطر" ببدء تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية داخل البلاد. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T11:27+0000
2022-09-29T11:27+0000
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قطر
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وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن الهيئة أصدرت ترخيصا فرديا لتقديم شبكات وخدمات الاتصالات العامة عبر الأقمار الصناعية إلى شركة "ستارلينك ستالايت" قطر التي تم تأسيسها أخيرا من قبل شركة "سبيس إكس" العالمية الرائدة.وذكرت الهيئة إن هذا الترخيص يصرح لها بتقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية للأفراد والمؤسسات في دولة قطر، وتشتمل الخدمات الرئيسية التي تعتزم شركة "ستارلينك ستالايت قطر" تقديمها على خدمة إنترنت أساسية ستقدمها للمستهلك بشكل مباشر عبر الأقمار الصناعية، وخدمة متميزة مصمّمة خصيصا للشركات وكبار المستخدمين.وفي وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الجاري، قال الملياردير ورجل الأعمال ومؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، إنه يقوم بتفعيل "ستارلينك" في إيران، وهي كوكبة من أقماره الصناعية للتزويد بخدمة الإنترنت.وقال ماسك في تغريدة مقتضبة عبر "تويتر": "تفعيل ستارلينك"، ردا على الإعفاء من العقوبات الأمريكية لتزويد الإيرانيين بوصول أكبر إلى خدمة الإنترنت.وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يوسع توفير خدمات الإنترنت لإيران، في محاولة لدعم "التدفق الحر للمعلومات".وكان إيلون ماسك قال، يوم الاثنين الماضي، إن شركته "سبيس إكس" ستتقدم بطلب للإعفاء من العقوبات الأمريكية ضد إيران، في محاولة لتقديم خدمة الإنترنت للبلاد عبر أقمارها الصناعية.
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العالم العربي, قطر
العالم العربي, قطر

قطر تسمح لـ"ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

11:27 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBقطر - الدوحة
قطر - الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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سمحت هيئة تنظيم الاتصالات في قطر لشركة "ستارلينك قطر" ببدء تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية داخل البلاد.
وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن الهيئة أصدرت ترخيصا فرديا لتقديم شبكات وخدمات الاتصالات العامة عبر الأقمار الصناعية إلى شركة "ستارلينك ستالايت" قطر التي تم تأسيسها أخيرا من قبل شركة "سبيس إكس" العالمية الرائدة.
وذكرت الهيئة إن هذا الترخيص يصرح لها بتقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية للأفراد والمؤسسات في دولة قطر، وتشتمل الخدمات الرئيسية التي تعتزم شركة "ستارلينك ستالايت قطر" تقديمها على خدمة إنترنت أساسية ستقدمها للمستهلك بشكل مباشر عبر الأقمار الصناعية، وخدمة متميزة مصمّمة خصيصا للشركات وكبار المستخدمين.
وفي وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الجاري، قال الملياردير ورجل الأعمال ومؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، إنه يقوم بتفعيل "ستارلينك" في إيران، وهي كوكبة من أقماره الصناعية للتزويد بخدمة الإنترنت.
وقال ماسك في تغريدة مقتضبة عبر "تويتر": "تفعيل ستارلينك"، ردا على الإعفاء من العقوبات الأمريكية لتزويد الإيرانيين بوصول أكبر إلى خدمة الإنترنت.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يوسع توفير خدمات الإنترنت لإيران، في محاولة لدعم "التدفق الحر للمعلومات".
وكان إيلون ماسك قال، يوم الاثنين الماضي، إن شركته "سبيس إكس" ستتقدم بطلب للإعفاء من العقوبات الأمريكية ضد إيران، في محاولة لتقديم خدمة الإنترنت للبلاد عبر أقمارها الصناعية.
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