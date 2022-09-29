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كوريا الجنوبية واليابان تشاركان في مناورات بحرية مع الأسطول الأمريكي
كوريا الجنوبية واليابان تشاركان في مناورات بحرية مع الأسطول الأمريكي
أعلنت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أن القوات البحرية اليابانية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستشارك في مناورات عسكرية تكتيكية مشتركة، يوم غد الجمعة،... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T07:45+0000
2022-09-29T07:45+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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طوكيو – سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن قيادة قوة الدفاع الذاتي، اليوم الخميس: "ستجري قوة الدفاع الذاتي البحرية تدريبات ثلاثية مع البحرية الأمريكية وبحرية جمهورية كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون من أجل إقامة "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة".وأشار البيان إلى أن المدمرة من طراز "أساهي" ستشارك في التدريبات من اليابان، بينما سترسل الولايات المتحدة حاملة الطائرات "رونالد ريغان"، والمدمرتان "باري وبينفولد"، وطراد الصواريخ "يو إس إس تشانسيلورسفيل"، وغواصة نووية متعددة الأغراض.ولفت البيان إلى أن كوريا الجنوبية ستشارك في التدريبات بمدمرة من طراز " كي دي إكس 2"، مشيرة إلى أن الغرض من المناورات هو "زيادة القدرات التكتيكية لقوات الدفاع الذاتي البحرية".
https://sputnikarabic.ae/20220619/12--دولة-تمتلك-أخطر-الأنظمة-الصاروخية-في-العالم-1063851790.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الجنوبية واليابان تشاركان في مناورات بحرية مع الأسطول الأمريكي

07:45 GMT 29.09.2022
© AP Photo / Emily Wangحاملة مروحيات قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إزومو (DDH-183) والمدمرة جي إس موراسامي (DD-101) تشاركان في تدريبات شملت تدريبات على الملاحة البحرية والاستجابة لحالات الطوارئ في بحر سولو
حاملة مروحيات قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إزومو (DDH-183) والمدمرة جي إس موراسامي (DD-101) تشاركان في تدريبات شملت تدريبات على الملاحة البحرية والاستجابة لحالات الطوارئ في بحر سولو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Emily Wang
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أعلنت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أن القوات البحرية اليابانية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستشارك في مناورات عسكرية تكتيكية مشتركة، يوم غد الجمعة، في بحر اليابان، لتطوير تدابير دفاعية ضد الغواصات.
طوكيو – سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن قيادة قوة الدفاع الذاتي، اليوم الخميس: "ستجري قوة الدفاع الذاتي البحرية تدريبات ثلاثية مع البحرية الأمريكية وبحرية جمهورية كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون من أجل إقامة "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة".
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وأشار البيان إلى أن المدمرة من طراز "أساهي" ستشارك في التدريبات من اليابان، بينما سترسل الولايات المتحدة حاملة الطائرات "رونالد ريغان"، والمدمرتان "باري وبينفولد"، وطراد الصواريخ "يو إس إس تشانسيلورسفيل"، وغواصة نووية متعددة الأغراض.
ولفت البيان إلى أن كوريا الجنوبية ستشارك في التدريبات بمدمرة من طراز " كي دي إكس 2"، مشيرة إلى أن الغرض من المناورات هو "زيادة القدرات التكتيكية لقوات الدفاع الذاتي البحرية".
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