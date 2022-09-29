https://sputnikarabic.ae/20220929/كوريا-الجنوبية-واليابان-تشاركان-في-مناورات-بحرية-مع-الأسطول-الأمريكي--1068380704.html
كوريا الجنوبية واليابان تشاركان في مناورات بحرية مع الأسطول الأمريكي
كوريا الجنوبية واليابان تشاركان في مناورات بحرية مع الأسطول الأمريكي
أعلنت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أن القوات البحرية اليابانية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستشارك في مناورات عسكرية تكتيكية مشتركة، يوم غد الجمعة،... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T07:45+0000
2022-09-29T07:45+0000
2022-09-29T07:45+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104407/30/1044073061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c426d7af4e2e8cd2a42a2bb6e073bc76.jpg
طوكيو – سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن قيادة قوة الدفاع الذاتي، اليوم الخميس: "ستجري قوة الدفاع الذاتي البحرية تدريبات ثلاثية مع البحرية الأمريكية وبحرية جمهورية كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون من أجل إقامة "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة".وأشار البيان إلى أن المدمرة من طراز "أساهي" ستشارك في التدريبات من اليابان، بينما سترسل الولايات المتحدة حاملة الطائرات "رونالد ريغان"، والمدمرتان "باري وبينفولد"، وطراد الصواريخ "يو إس إس تشانسيلورسفيل"، وغواصة نووية متعددة الأغراض.ولفت البيان إلى أن كوريا الجنوبية ستشارك في التدريبات بمدمرة من طراز " كي دي إكس 2"، مشيرة إلى أن الغرض من المناورات هو "زيادة القدرات التكتيكية لقوات الدفاع الذاتي البحرية".
https://sputnikarabic.ae/20220619/12--دولة-تمتلك-أخطر-الأنظمة-الصاروخية-في-العالم-1063851790.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104407/30/1044073061_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f10aa98459b403f55f0cda7ed89401da.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية واليابان تشاركان في مناورات بحرية مع الأسطول الأمريكي
تابعنا عبر
أعلنت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أن القوات البحرية اليابانية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستشارك في مناورات عسكرية تكتيكية مشتركة، يوم غد الجمعة، في بحر اليابان، لتطوير تدابير دفاعية ضد الغواصات.
طوكيو – سبوتنيك
. وجاء في بيان صادر عن قيادة قوة الدفاع الذاتي، اليوم الخميس: "ستجري قوة الدفاع الذاتي البحرية تدريبات ثلاثية مع البحرية الأمريكية وبحرية جمهورية كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون من أجل إقامة "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة".
وأشار البيان إلى أن المدمرة من طراز "أساهي" ستشارك في التدريبات من اليابان
، بينما سترسل الولايات المتحدة حاملة الطائرات "رونالد ريغان"، والمدمرتان "باري وبينفولد"، وطراد الصواريخ "يو إس إس تشانسيلورسفيل"، وغواصة نووية متعددة الأغراض.
ولفت البيان إلى أن كوريا الجنوبية ستشارك في التدريبات
بمدمرة من طراز " كي دي إكس 2"، مشيرة إلى أن الغرض من المناورات هو "زيادة القدرات التكتيكية لقوات الدفاع الذاتي البحرية".