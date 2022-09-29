https://sputnikarabic.ae/20220929/لبنان-تعثر-في-انطلاق-العام-الدراسي-في-المدارس-الرسمية---1068390883.html

لبنان: تعثر في انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية

لبنان: تعثر في انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية

مع قرب انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية في 3 أكتوبر/تشرين الأول، يواصل أساتذة التعليم الرسمي إضرابهم المفتوح، مطالبين بتعديل رواتبهم وبدل النقل، بما... 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T11:13+0000

2022-09-29T11:13+0000

2022-09-29T11:13+0000

تقارير سبوتنيك

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وعلى الرغم من قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بإعطاء 130$ من الجهات المانحة و3 رواتب، إلا أن الأساتذة مدعوين اليوم للتصويت في جمعيات عمومية لحسم قرار العودة أو اللاعودة.وقالت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين لـ"سبوتنيك" إنه "لا يمكن القول إننا سنعود أم لا، لأن ما قدمه وزير التربية حقوق منقوصة وبالتالي كلها وعود".وأشارت إلى أن "الأساتذة لديهم تخوف خاصة أن حقوق كثيرة لم تدفع، لذلك دعينا لجمعيات عمومية والمندوبين الآن يصوتون في المناطق ونحن بحاجة لـ 24 ساعة إضافية لنحسم الأمر ويكون قد وصلنا آراء الأساتذة في كل المناطق لنقرر إما العودة أو اللاعودة".بدوره، يقول القيادي في التيار النقابي المستقل علي الطفيلي لـ"سبوتنيك" إن "معدل التضخم حسب الأرقام الرسمية تجاوز الـ 900%، وفعليًا التضخم وصل لحدود 1400%، ونسبة الزيادة المطروحة على الرواتب والتي أقرت في مجلس النواب ضمن إطار الموازنة لا تتجاوز الـ 200%، وهناك فرق كبير بين الراتب المعطى ونسبة التضخم، لذلك ولأسباب موضوعية وبهذا المستوى من الراتب أصبح من الصعوبة أن يعود الأستاذ إلى مدرسته".وأوضح أن "الراتب كما هو مطروح حاليًا لا يكفي ثمن بنزين ليصل الأستاذ إلى مدرسته، بالإضافة إلى أن هناك متطلبات كبيرة جدًا، شخصية، أسرية واجتماعية والراتب كما هو مطروح غير كاف"، مضيفًا: "لذلك نحن مع الاستمرار بالإضراب حتى إعطاء الأستاذ الحد من الحقوق للعودة إلى المدارس".كما أشار الطفيلي إلى أن "الكلام الذي تحدث فيه وزير التربية مع الروابط هو إساءة لكل من كان حاضرًا في هذا الاجتماع، ونتأسف أن وزير بموقع المسؤولية توجه بهذا الخطاب لأساتذة كانوا يقدمون العام الماضي باللحم الحي لاستمرار العام الدراسي، هذا التعاطي الفوقي والذي فيه الكثير من عدم مراعاة واقع الأساتذة مسيء جدا وكتيار نقابي نرفضه".وأكد أن "على المسؤولين في السلطة البحث عن الموارد الكافية لتوفيرها للأساتذة للعودة وإطلاق العام الدراسي"، معتبرًا أن "هناك تسويات بين روابط ونقابات السلطة مع الدولة لإطلاق العام الدراسي على حساب الأساتذة".وطالب الطفيلي من "الروابط الاحتكام إلى الجمعيات العمومية أي إلى الأساتذة وطرح موقف الأساتذة الفعلي هل هم مع هذه العودة ضمن هذه الظروف أو لا".إلى ذلك شدد على أن "الطلاب من مسؤولياتنا، وكقطاع تربوي نتحمل كامل المسؤولية، ولكن هناك ظروف موضوعية وعدم إمكانية للعودة، أما إذا قررت الروابط ووافقت على هذا الفتات الذي أعطي للأساتذة وعلى هذه الوعود فنحن نحمل هذه الروابط كامل المسؤولية عن قبولها بهذه الاتفاقات التي لا تلبي الحد الأدنى المطلوب لإطلاق عام دراسي ناجح".

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