https://sputnikarabic.ae/20220929/متظاهرون-أتراك-يطالبون-بتفعيل-نظام-مير-المصرفي-الروسي-لدعم-السياحة-1068385528.html
متظاهرون أتراك يطالبون بتفعيل نظام "مير" المصرفي الروسي لدعم السياحة
متظاهرون أتراك يطالبون بتفعيل نظام "مير" المصرفي الروسي لدعم السياحة
نظم حزب "الوطن" التركي وقفة احتجاجية في مدينة أنطاليا رفضا لوقف التعامل مع نظام الدفع الروسي "مير"، لما في ذلك من تأثير سلبي على السياحة في تركيا. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T08:44+0000
2022-09-29T08:44+0000
2022-09-29T08:44+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وقال نائب رئيس الحزب سردار أوسكبلو، اليوم الخميس: "إن الانسحاب من نظام الدفع مير سيخلق عقبة أمام عمل صناعة السياحة التركية والتجار في أنطاليا"، حسبما ذكرته صحيفة أيدينليك.وصرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في 23 سبتمبر/أيلول، أن الاتهامات الموجهة لتركيا بشان استخدام بطاقة "مير" الروسية للمدفوعات المالية في البلاد غير مبررة، مؤكدا أن أنقرة تبحث عن طرق بديلة.وقال قالن في مقابلة مع قناة "إن تي في" المحلية، اليوم الجمعة: "لا يوجد سبب للاتهامات. لا يمكننا منع وصول السائحين الروس. ما هو أساس العقوبات؟ يأتي السائح ويدفع ثمن طعامه في المقهى والإقامة".وردا على سؤال من المذيع عما إذا كان نظام "مير" المصرفي الروسي سيعمل في تركيا كما كان من قبل، وما إذا كانت هناك أي تغييرات، قال قالن إن البنوك تدرس خيارات مختلفة، و"البنوك تبحث عن بدائل مختلفة".
https://sputnikarabic.ae/20220928/إعلام-أمريكا-تعتزم-فرض-عقوبات-على-نظام-مير-الروسي-1068355793.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم
متظاهرون أتراك يطالبون بتفعيل نظام "مير" المصرفي الروسي لدعم السياحة
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نظم حزب "الوطن" التركي وقفة احتجاجية في مدينة أنطاليا رفضا لوقف التعامل مع نظام الدفع الروسي "مير"، لما في ذلك من تأثير سلبي على السياحة في تركيا.
وقال نائب رئيس الحزب سردار أوسكبلو، اليوم الخميس: "إن الانسحاب من نظام الدفع مير سيخلق عقبة أمام عمل صناعة السياحة التركية والتجار في أنطاليا"، حسبما ذكرته صحيفة أيدينليك
.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في 23 سبتمبر/أيلول، أن الاتهامات الموجهة لتركيا بشان استخدام بطاقة "مير" الروسية للمدفوعات المالية في البلاد غير مبررة، مؤكدا أن أنقرة تبحث عن طرق بديلة.
وقال قالن في مقابلة مع قناة "إن تي في" المحلية، اليوم الجمعة: "لا يوجد سبب للاتهامات. لا يمكننا منع وصول السائحين الروس. ما هو أساس العقوبات؟ يأتي السائح ويدفع ثمن طعامه في المقهى والإقامة".
وردا على سؤال
من المذيع عما إذا كان نظام "مير" المصرفي الروسي سيعمل في تركيا كما كان من قبل، وما إذا كانت هناك أي تغييرات، قال قالن إن البنوك تدرس خيارات مختلفة، و"البنوك تبحث عن بدائل مختلفة".