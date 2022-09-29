https://sputnikarabic.ae/20220929/مجلس-الأمن-يسمح-بتفتيش-السفن-قبالة-ليبيا-لمواجهة-الهجرة-غير-الشرعية-1068420116.html
مجلس الأمن يسمح بتفتيش السفن قبالة ليبيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية
مجلس الأمن يسمح بتفتيش السفن قبالة ليبيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الخميس على السماح لمدة عام بتفتيش السفن قبالة شواطئ ليبيا، عند الاشتباه في تهريبها مهاجرين أو تورطها في الإتجار بالبشر من... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T21:57+0000
2022-09-29T21:57+0000
2022-09-29T21:59+0000
أخبار ليبيا اليوم
مهاجر غير شرعي
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ويجدد القرار التأكيد على الحاجة لإنهاء انتشار عمليات التهريب في البحر المتوسط، التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أحدث تقرير له بأنها "ضمن أكثر الطرق فتكا باللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول لأوروبا".ويدين الإجراء أيضا "كافة أشكال تهريب المهاجرين والاتجار في البشر عبر أو من الأراضي الليبية وقبالة ساحل ليبيا والتي تقوض بشكل أكثر عملية استقرار ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف للخطر"، بحسب "أسوشيتدبرس".برزت ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى في أعقاب عام 2011 كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة والعرب الذين يسعون للوصول إلى أوروبا كوسيلة للهروب من الحرب والفقر.وبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي تم توزيعه الخميس، فإنه خلال العام المنتهي في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، قدر مكتب الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أن 1751 لاجئا ومهاجرا فقدوا حياتهم أو فقدوا في البحر المتوسط، منهم ما يزيد على 1344 مهاجرا عبر ليبيا.
https://sputnikarabic.ae/20220918/رئيس-الهجرة-غير-الشرعية-في-ليبيا-حكومة-الدبيبة-لم-تقدم-لنا-أي-دعم-وموجات-الهجرة-تتزايد-1067912579.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, مهاجر غير شرعي
أخبار ليبيا اليوم, مهاجر غير شرعي
مجلس الأمن يسمح بتفتيش السفن قبالة ليبيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية
21:57 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 21:59 GMT 29.09.2022) تابعنا عبر
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الخميس على السماح لمدة عام بتفتيش السفن قبالة شواطئ ليبيا، عند الاشتباه في تهريبها مهاجرين أو تورطها في الإتجار بالبشر من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
ويجدد القرار التأكيد على الحاجة لإنهاء انتشار عمليات التهريب في البحر المتوسط، التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أحدث تقرير له بأنها "ضمن أكثر الطرق فتكا باللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول لأوروبا".
ويدين الإجراء أيضا "كافة أشكال تهريب المهاجرين والاتجار في البشر
عبر أو من الأراضي الليبية وقبالة ساحل ليبيا والتي تقوض بشكل أكثر عملية استقرار ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف للخطر"، بحسب "أسوشيتدبرس".
برزت ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى في أعقاب عام 2011 كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة والعرب الذين يسعون للوصول إلى أوروبا كوسيلة للهروب من الحرب والفقر.
وبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي تم توزيعه الخميس، فإنه خلال العام المنتهي في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، قدر مكتب الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أن 1751 لاجئا ومهاجرا فقدوا حياتهم أو فقدوا في البحر المتوسط، منهم ما يزيد على 1344 مهاجرا عبر ليبيا.