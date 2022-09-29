https://sputnikarabic.ae/20220929/مجلس-التعاون-الخليجي-نرفض-المساس-بسيادة-العراق-1068411700.html
مجلس التعاون الخليجي: نرفض المساس بسيادة العراق
مجلس التعاون الخليجي: نرفض المساس بسيادة العراق
صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بأن "المجلس يستنكر الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان، ويرفض المساس بسيادة العراق". 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T17:53+0000
2022-09-29T17:53+0000
2022-09-29T17:53+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار الخليج
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وقال الحجرف، خلال استقباله سفير العراق في السعودية، عبد الستار الجنابي، اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، إن المجلس يستنكر الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق، والتي تنتهك سيادة العراق وتهدد أمن المنطقة واستقرارها، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها استعراض العلاقات الخليجية العراقية وسبل تعزيزها، ومستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق عام 2019.وناقش الطرفان أهمية الدفع بفرق العمل المشتركة من أجل تنفيذ خطة العمل المشتركة في مجالات التعاون الخليجي العراقي، وبرنامج الربط الكهربائي.كما تمت مناقشة مستجدات تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وشدد الأمين العام على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20210916/العراق-نرحب-بكافة-مبادرات-مجلس-التعاون-الخليجي-للحوار-1050168787.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الخليج
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الخليج
مجلس التعاون الخليجي: نرفض المساس بسيادة العراق
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صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بأن "المجلس يستنكر الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان، ويرفض المساس بسيادة العراق".
وقال الحجرف، خلال استقباله سفير العراق في السعودية، عبد الستار الجنابي، اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، إن المجلس يستنكر الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق، والتي تنتهك سيادة العراق وتهدد أمن المنطقة واستقرارها، بحسب صحيفة
"عاجل" السعودية.
16 سبتمبر 2021, 14:30 GMT
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها استعراض العلاقات الخليجية العراقية وسبل تعزيزها، ومستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق عام 2019.
وناقش الطرفان أهمية الدفع بفرق العمل المشتركة من أجل تنفيذ خطة العمل المشتركة في مجالات التعاون الخليجي العراقي، وبرنامج الربط الكهربائي.
كما تمت مناقشة مستجدات تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وشدد الأمين العام على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجلس التعاون
وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة.