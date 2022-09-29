عربي
https://sputnikarabic.ae/20220929/مجلس-التعاون-الخليجي-نرفض-المساس-بسيادة-العراق-1068411700.html
مجلس التعاون الخليجي: نرفض المساس بسيادة العراق
مجلس التعاون الخليجي: نرفض المساس بسيادة العراق
صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بأن "المجلس يستنكر الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان، ويرفض المساس بسيادة العراق". 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T17:53+0000
2022-09-29T17:53+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار الخليج
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/1046590460_0:2:3077:1733_1920x0_80_0_0_8147ed947d2235f792262018a3ad6666.jpg
وقال الحجرف، خلال استقباله سفير العراق في السعودية، عبد الستار الجنابي، اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، إن المجلس يستنكر الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق، والتي تنتهك سيادة العراق وتهدد أمن المنطقة واستقرارها، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها استعراض العلاقات الخليجية العراقية وسبل تعزيزها، ومستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق عام 2019.وناقش الطرفان أهمية الدفع بفرق العمل المشتركة من أجل تنفيذ خطة العمل المشتركة في مجالات التعاون الخليجي العراقي، وبرنامج الربط الكهربائي.كما تمت مناقشة مستجدات تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وشدد الأمين العام على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20210916/العراق-نرحب-بكافة-مبادرات-مجلس-التعاون-الخليجي-للحوار-1050168787.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/1046590460_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_55c34738a97d74e1ac2bc7b41edcc08d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الخليج
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الخليج

مجلس التعاون الخليجي: نرفض المساس بسيادة العراق

17:53 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegram
صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بأن "المجلس يستنكر الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان، ويرفض المساس بسيادة العراق".
وقال الحجرف، خلال استقباله سفير العراق في السعودية، عبد الستار الجنابي، اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، إن المجلس يستنكر الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق، والتي تنتهك سيادة العراق وتهدد أمن المنطقة واستقرارها، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2021
العراق: نرحب بكافة مبادرات مجلس التعاون الخليجي للحوار
16 سبتمبر 2021, 14:30 GMT
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها استعراض العلاقات الخليجية العراقية وسبل تعزيزها، ومستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق عام 2019.
وناقش الطرفان أهمية الدفع بفرق العمل المشتركة من أجل تنفيذ خطة العمل المشتركة في مجالات التعاون الخليجي العراقي، وبرنامج الربط الكهربائي.
كما تمت مناقشة مستجدات تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وشدد الأمين العام على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала