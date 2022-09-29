https://sputnikarabic.ae/20220929/مجلس-القضاء-الأعلى-الكويتي-يحدد-اسم-رئيسه-الجديد-في-اجتماعه-المقبل-1068386112.html
مجلس القضاء الأعلى الكويتي يحدد اسم رئيسه الجديد في اجتماعه المقبل
مجلس القضاء الأعلى الكويتي يحدد اسم رئيسه الجديد في اجتماعه المقبل
توقعت تقارير إعلامية كويتية أن يحدد مجلس القضاء الأعلى بالبلاد اسم رئيسه الجديد خلال اجتماعه المقبل. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T09:22+0000
2022-09-29T09:22+0000
2022-09-29T09:22+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لصحيفة القبس الكوتيية، فإن مجلس القضاء الأعلى في الكويت سوف يرشح بالاتفاق بين جميع أعضائه اسم رئيسه الجديد خلال اجتماعه المقبل.وأوضحت أن هذا الترشيح يأتي عقب إصدار وزير العدل الكويتي جمال الجلاوي قرارا حدد فيه موعد انتهاء خدمة المستشار أحمد العجيل، رئيس المجلس الأعلى القضاء رئيس محكمة التمييز، لبلوغه السن القانونية.وكان العجيل قد اهتم بموضوع "تكويت" القضاء، حيث صرح مع بداية مهامه بأنه ينوي اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بتكويت القضاء وتوطين وظائف كثيرة فيه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
مجلس القضاء الأعلى الكويتي يحدد اسم رئيسه الجديد في اجتماعه المقبل
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توقعت تقارير إعلامية كويتية أن يحدد مجلس القضاء الأعلى بالبلاد اسم رئيسه الجديد خلال اجتماعه المقبل.
ووفقا لصحيفة
القبس الكوتيية، فإن مجلس القضاء الأعلى في الكويت سوف يرشح بالاتفاق بين جميع أعضائه اسم رئيسه الجديد خلال اجتماعه المقبل.
وأوضحت أن هذا الترشيح يأتي عقب إصدار وزير العدل الكويتي جمال الجلاوي قرارا حدد فيه موعد انتهاء خدمة المستشار أحمد العجيل، رئيس المجلس الأعلى القضاء رئيس محكمة التمييز، لبلوغه السن القانونية.
وكان العجيل قد تولى مهام منصبه منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام قبل الماضي 2020، خلفاً للمستشار يوسف المطاوعة الذي انتهت مدة ولايته وقتها.
وكان العجيل قد اهتم بموضوع "تكويت" القضاء، حيث صرح مع بداية مهامه بأنه ينوي اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بتكويت القضاء وتوطين وظائف كثيرة فيه.