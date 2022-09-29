https://sputnikarabic.ae/20220929/محافظ-العاصمة-الإيرانية-أعمال-الشغب-الأخيرة-انتهت-وطهران-تنعم-بالأمن-التام-1068415654.html
محافظ العاصمة الإيرانية: أعمال الشغب الأخيرة انتهت وطهران تنعم بالأمن التام
محافظ العاصمة الإيرانية: أعمال الشغب الأخيرة انتهت وطهران تنعم بالأمن التام
قال محافظ العاصمة الإيرانية محسن منصوري، اليوم الخميس، إن أعمال الشغب الأخيرة انتهت، مؤكدا أن طهران حاليا تنعم بالأمن التام. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T19:30+0000
2022-09-29T19:30+0000
2022-09-29T19:30+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068135020_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_9cb1aa61fe6a82520d46c26b12b5dba8.jpg
وحسب وكالة أنباء "فارس"، أضاف منصوري أن الأعداء يئسوا من استمرار أعمال الشغب، وفق تعبيره.وواصل قائلا "نحن نتعامل مع الأشخاص البسطاء بشكل يختلف عن مثيري الشغب، كما أننا سنحاسب المشاهير الذين يحرضون على أعمال الشغب".وشهدت إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
https://sputnikarabic.ae/20220928/عبد-اللهيان-الاحتجاجات-لن-تغير-النظام-في-إيران-وكل-شيء-تحت-السيطرة-1068340174.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068135020_113:0:2780:2000_1920x0_80_0_0_4c4695c50b05898c49c6892befa0c09d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم
محافظ العاصمة الإيرانية: أعمال الشغب الأخيرة انتهت وطهران تنعم بالأمن التام
تابعنا عبر
قال محافظ العاصمة الإيرانية محسن منصوري، اليوم الخميس، إن أعمال الشغب الأخيرة انتهت، مؤكدا أن طهران حاليا تنعم بالأمن التام.
وحسب وكالة
أنباء "فارس"، أضاف منصوري أن الأعداء يئسوا من استمرار أعمال الشغب، وفق تعبيره.
وتابع "أحد قادة أعمال الشغب خارج البلاد قال خلال اتصال هاتفي له مع عناصر الداخل عليكم أن تعملوا بكل ما تستطيعون لإبقاء نار الاضطرابات مشتعلة".
وواصل قائلا "نحن نتعامل مع الأشخاص البسطاء بشكل يختلف عن مثيري الشغب، كما أننا سنحاسب المشاهير الذين يحرضون على أعمال الشغب".
وشهدت إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني
اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق
" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).