عربي
https://sputnikarabic.ae/20220929/محافظ-العاصمة-الإيرانية-أعمال-الشغب-الأخيرة-انتهت-وطهران-تنعم-بالأمن-التام-1068415654.html
محافظ العاصمة الإيرانية: أعمال الشغب الأخيرة انتهت وطهران تنعم بالأمن التام
محافظ العاصمة الإيرانية: أعمال الشغب الأخيرة انتهت وطهران تنعم بالأمن التام
قال محافظ العاصمة الإيرانية محسن منصوري، اليوم الخميس، إن أعمال الشغب الأخيرة انتهت، مؤكدا أن طهران حاليا تنعم بالأمن التام. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T19:30+0000
2022-09-29T19:30+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068135020_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_9cb1aa61fe6a82520d46c26b12b5dba8.jpg
وحسب وكالة أنباء "فارس"، أضاف منصوري أن الأعداء يئسوا من استمرار أعمال الشغب، وفق تعبيره.وواصل قائلا "نحن نتعامل مع الأشخاص البسطاء بشكل يختلف عن مثيري الشغب، كما أننا سنحاسب المشاهير الذين يحرضون على أعمال الشغب".وشهدت إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
https://sputnikarabic.ae/20220928/عبد-اللهيان-الاحتجاجات-لن-تغير-النظام-في-إيران-وكل-شيء-تحت-السيطرة-1068340174.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068135020_113:0:2780:2000_1920x0_80_0_0_4c4695c50b05898c49c6892befa0c09d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم

محافظ العاصمة الإيرانية: أعمال الشغب الأخيرة انتهت وطهران تنعم بالأمن التام

19:30 GMT 29.09.2022
© AP Photoمتظاهريون إيرانيون في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022
متظاهريون إيرانيون في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
قال محافظ العاصمة الإيرانية محسن منصوري، اليوم الخميس، إن أعمال الشغب الأخيرة انتهت، مؤكدا أن طهران حاليا تنعم بالأمن التام.
وحسب وكالة أنباء "فارس"، أضاف منصوري أن الأعداء يئسوا من استمرار أعمال الشغب، وفق تعبيره.
وتابع "أحد قادة أعمال الشغب خارج البلاد قال خلال اتصال هاتفي له مع عناصر الداخل عليكم أن تعملوا بكل ما تستطيعون لإبقاء نار الاضطرابات مشتعلة".
وواصل قائلا "نحن نتعامل مع الأشخاص البسطاء بشكل يختلف عن مثيري الشغب، كما أننا سنحاسب المشاهير الذين يحرضون على أعمال الشغب".
متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
عبد اللهيان: الاحتجاجات لن تغير النظام في إيران وكل شيء تحت السيطرة
أمس, 07:09 GMT
وشهدت إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала