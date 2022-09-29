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https://sputnikarabic.ae/20220929/محاولة-مشجع-تقليد-احتفال-كريستيانو-بالأهداف-تدخله-المستشفى-فيديو-1068398993.html
محاولة مشجع تقليد احتفال كريستيانو بالأهداف تدخله المستشفى... فيديو
محاولة مشجع تقليد احتفال كريستيانو بالأهداف تدخله المستشفى... فيديو
تعرض أحد االمعجبين باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإصابة، بعدما فشل في محاكاة احتفال الأخير عند تسجيله للأهداف. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T13:44+0000
2022-09-29T14:31+0000
نادي الفيديو
هدف
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر المشجع يلعب كرة القدم مع أصدقائه، وبعد تسجيله الهدف انطلق بعيدا للاحتفال.لكن أثناء محاولته تقليد احتفال رونالدو الشهير، تعرض لالتواء في ركبته اليسرى وسقط على الأرض.وتم نقل المشجع إلى المستشفى، حيث شوهد لاحقا على كرسي يبتسم أمام من يرغب في تصويره أثناء إجرائه الأشعة اللازمة.
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نادي الفيديو, هدف, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي الفيديو, هدف, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

محاولة مشجع تقليد احتفال كريستيانو بالأهداف تدخله المستشفى... فيديو

13:44 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 14:31 GMT 29.09.2022)
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINAكريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
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تعرض أحد االمعجبين باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإصابة، بعدما فشل في محاكاة احتفال الأخير عند تسجيله للأهداف.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر المشجع يلعب كرة القدم مع أصدقائه، وبعد تسجيله الهدف انطلق بعيدا للاحتفال.
لكن أثناء محاولته تقليد احتفال رونالدو الشهير، تعرض لالتواء في ركبته اليسرى وسقط على الأرض.

وتم نقل المشجع إلى المستشفى، حيث شوهد لاحقا على كرسي يبتسم أمام من يرغب في تصويره أثناء إجرائه الأشعة اللازمة.
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