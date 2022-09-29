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https://sputnikarabic.ae/20220929/محمد-بن-سلمان-يعلن-استراتيجية-مجموعة-سافي-للألعاب-الإلكترونية-1068406700.html
محمد بن سلمان يعلن استراتيجية مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية
محمد بن سلمان يعلن استراتيجية مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية
أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، عن استراتيجية المجموعة. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T16:05+0000
2022-09-29T16:05+0000
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وقال ولي العهد، إن: " سافي تمثل عنصرا رئيسيا من استراتيجيتنا الطموحة لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030"، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.وأضاف: "نسعى لتوظيف الإمكانات الهائلة التي يمتلكها قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية لتنويع مصادر اقتصادنا ودفع عجلة الابتكار ضمن القطاع ورفع مستوى الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية التي تقدمها المملكة".واستحوذت الشركة السعودية "سافي" للألعاب الإلكترونية (Savvy Gaming)، في يونيو/ حزيران الماضي، على 8.1% من مجموعة "Embracer" السويدية مقابل 1 مليار دولار أمريكي.وبحسب وكالة الأنباء العربية البرازيلية "anba"، استحوذت الشركة السعودية على ما يقرب من 100 مليون سهم في شركة الألعاب السويدية، مقابل 1.05 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.1% من الأسهم، وبذلك تصبح الشركة السعودية ثاني أكبر مساهم في الشركة السويدية.وتنتمي شركة "سافي" إلى صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية، وقد تم تأسيسها لتطوير صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في البلاد.وستساعد المساهمة السعودية في الشركة السويدية على إنشاء مركز إقليمي في المملكة العربية السعودية وتمهيد الطريق للاستثمار في المنطقة، حيث تضمن الحصة المكتسبة مكانة كبيرة في صنع القرار في الشركة.
https://sputnikarabic.ae/20220610/السعودية-تستحوذ-على-8-من-حصة-شركة-ألعاب-سويدية-كبرى-1063399723.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم

محمد بن سلمان يعلن استراتيجية مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية

16:05 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، معلنا عن مشروع "ذا لاين"، 10 يناير/ كانون الثاني 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، معلنا عن مشروع ذا لاين، 10 يناير/ كانون الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، عن استراتيجية المجموعة.
وقال ولي العهد، إن: " سافي تمثل عنصرا رئيسيا من استراتيجيتنا الطموحة لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030"، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
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السعودية تستحوذ على 8% من حصة شركة ألعاب سويدية كبرى
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وأضاف: "نسعى لتوظيف الإمكانات الهائلة التي يمتلكها قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية لتنويع مصادر اقتصادنا ودفع عجلة الابتكار ضمن القطاع ورفع مستوى الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية التي تقدمها المملكة".
واستحوذت الشركة السعودية "سافي" للألعاب الإلكترونية (Savvy Gaming)، في يونيو/ حزيران الماضي، على 8.1% من مجموعة "Embracer" السويدية مقابل 1 مليار دولار أمريكي.
وبحسب وكالة الأنباء العربية البرازيلية "anba"، استحوذت الشركة السعودية على ما يقرب من 100 مليون سهم في شركة الألعاب السويدية، مقابل 1.05 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.1% من الأسهم، وبذلك تصبح الشركة السعودية ثاني أكبر مساهم في الشركة السويدية.
وتنتمي شركة "سافي" إلى صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية، وقد تم تأسيسها لتطوير صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في البلاد.
وستساعد المساهمة السعودية في الشركة السويدية على إنشاء مركز إقليمي في المملكة العربية السعودية وتمهيد الطريق للاستثمار في المنطقة، حيث تضمن الحصة المكتسبة مكانة كبيرة في صنع القرار في الشركة.
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