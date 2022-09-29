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https://sputnikarabic.ae/20220929/مدير-ممثلية-لوغانسك-انضمام-الجمهورية-لروسيا-يجب-أن-يتم-خلال-أسبوع-1068377077.html
مدير ممثلية لوغانسك: انضمام الجمهورية لروسيا يجب أن يتم خلال أسبوع
مدير ممثلية لوغانسك: انضمام الجمهورية لروسيا يجب أن يتم خلال أسبوع
أعلن مدير ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، أن انضمام الجمهورية إلى روسيا يجب أن يتم خلال أسبوع. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T01:19+0000
2022-09-29T01:19+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك – سبوتنيك. وقال ميروشنيك لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن خلال أسبوع يجب أن يتم ذلك"، مضيفا "بارامترات الاندماج الأخرى ستجري مناقشتها في إطار القوانين المعتمدة والقرارات المتخذة".وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية بمنطقة خيرسون إن قادة منطقتي زابوريجيه وخيرسون، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وصلوا إلى موسكو "لاتخاذ قرار تاريخي".يشار إلى أن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه أجرت استفتاءات على أن تصبح أجزاء من روسيا في وقت سابق من سبتمبر. وصوت معظم السكان للانضمام إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220928/قادة-مناطق-خيرسون-وزابوروجيه-ولوغانسك-ودونيتسك-يصلون-إلى-موسكو-1068376612.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية
جمهورية لوغانسك الشعبية

مدير ممثلية لوغانسك: انضمام الجمهورية لروسيا يجب أن يتم خلال أسبوع

01:19 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Нина Зотинаروديون ميروشنيك، ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية
روديون ميروشنيك، ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Нина Зотина
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أعلن مدير ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، أن انضمام الجمهورية إلى روسيا يجب أن يتم خلال أسبوع.
لوغانسك – سبوتنيك. وقال ميروشنيك لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن خلال أسبوع يجب أن يتم ذلك"، مضيفا "بارامترات الاندماج الأخرى ستجري مناقشتها في إطار القوانين المعتمدة والقرارات المتخذة".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
وصول قادة المناطق المحررة إلى موسكو "لاتخاذ قرار تاريخي"
أمس, 23:04 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية بمنطقة خيرسون إن قادة منطقتي زابوريجيه وخيرسون، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وصلوا إلى موسكو "لاتخاذ قرار تاريخي".
يشار إلى أن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه أجرت استفتاءات على أن تصبح أجزاء من روسيا في وقت سابق من سبتمبر. وصوت معظم السكان للانضمام إلى روسيا.
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