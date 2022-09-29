https://sputnikarabic.ae/20220929/مدير-ممثلية-لوغانسك-انضمام-الجمهورية-لروسيا-يجب-أن-يتم-خلال-أسبوع-1068377077.html
مدير ممثلية لوغانسك: انضمام الجمهورية لروسيا يجب أن يتم خلال أسبوع
مدير ممثلية لوغانسك: انضمام الجمهورية لروسيا يجب أن يتم خلال أسبوع
أعلن مدير ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، أن انضمام الجمهورية إلى روسيا يجب أن يتم خلال أسبوع. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T01:19+0000
2022-09-29T01:19+0000
2022-09-29T01:19+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك – سبوتنيك. وقال ميروشنيك لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن خلال أسبوع يجب أن يتم ذلك"، مضيفا "بارامترات الاندماج الأخرى ستجري مناقشتها في إطار القوانين المعتمدة والقرارات المتخذة".وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية بمنطقة خيرسون إن قادة منطقتي زابوريجيه وخيرسون، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وصلوا إلى موسكو "لاتخاذ قرار تاريخي".يشار إلى أن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه أجرت استفتاءات على أن تصبح أجزاء من روسيا في وقت سابق من سبتمبر. وصوت معظم السكان للانضمام إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220928/قادة-مناطق-خيرسون-وزابوروجيه-ولوغانسك-ودونيتسك-يصلون-إلى-موسكو-1068376612.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
مدير ممثلية لوغانسك: انضمام الجمهورية لروسيا يجب أن يتم خلال أسبوع
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أعلن مدير ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، أن انضمام الجمهورية إلى روسيا يجب أن يتم خلال أسبوع.
لوغانسك – سبوتنيك
. وقال ميروشنيك لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن خلال أسبوع يجب أن يتم ذلك"، مضيفا "بارامترات الاندماج الأخرى ستجري مناقشتها في إطار القوانين المعتمدة والقرارات المتخذة".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية بمنطقة خيرسون إن قادة منطقتي زابوريجيه وخيرسون، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وصلوا إلى موسكو "لاتخاذ قرار تاريخي"
.
يشار إلى أن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه أجرت استفتاءات على أن تصبح أجزاء من روسيا
في وقت سابق من سبتمبر. وصوت معظم السكان للانضمام إلى روسيا.