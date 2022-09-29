https://sputnikarabic.ae/20220929/مسؤول-إيراني-قصف-مقرات-إرهابيين-شمالي-العراق-يأتي-ردا-على-إثارتهم-أعمال-الشغب-1068417692.html
مسؤول إيراني: قصف مقرات "إرهابيين" شمالي العراق يأتي ردا على إثارتهم أعمال الشغب
مسؤول إيراني: قصف مقرات "إرهابيين" شمالي العراق يأتي ردا على إثارتهم أعمال الشغب
كشف مسؤول إيراني أسباب القصف الصاروخي الذي استهدف به الحرس الثوري مقرات "إرهابيين" في إقليم كردستان العراق. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T20:31+0000
2022-09-29T20:31+0000
2022-09-29T20:32+0000
الحرس الثوري الإيراني
إقليم كردستان
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ونقلت وكالة "فارس" عن مساعد مدير مكتب التوجيه العقائدي والسياسي للشؤون السياسية العميد رسول سنائي راد، أن القصف "يأتي ردا على مشاركتهم الفاعلة في إثارة أعمال الشغب وأعمالهم الانفصالية داخل البلد".وأضاف: "الأمن دوما هو الخط الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا الهجوم يعد نوعا من التحذير للإرهابيين بشأن تدخلاتهم ومحاولة زعزعتهم للأمن".وذكر المسؤول الإيراني أنه: "إثر الاحتجاجات التي تلت وفاة السيدة مهسا أميني، حاولت الزمر الإرهابية المناهضة للثورة والانقلابية ومنها الزمر الإرهابية الانفصالية استغلال هذه الأحداث" .وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن يوم الأربعاء شن هجوم بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان.وأسفر القصف الإيراني، أمس الأربعاء، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.وتصنف طهران تنظيمات كردية إيرانية بينها "الديمقراطي الكردستاني" إرهابية، وتقول إنها تسعى لـ "إثارة الفتنة" داخل إيران، بما في ذلك عبر تهريب أسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20220929/السعودية-ندين-بشدة-هجمات-إيران-على-كردستان-العراق--1068392090.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرس الثوري الإيراني, إقليم كردستان
الحرس الثوري الإيراني, إقليم كردستان
مسؤول إيراني: قصف مقرات "إرهابيين" شمالي العراق يأتي ردا على إثارتهم أعمال الشغب
20:31 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 20:32 GMT 29.09.2022) تابعنا عبر
كشف مسؤول إيراني أسباب القصف الصاروخي الذي استهدف به الحرس الثوري مقرات "إرهابيين" في إقليم كردستان العراق.
ونقلت وكالة "فارس"
عن مساعد مدير مكتب التوجيه العقائدي والسياسي للشؤون السياسية العميد رسول سنائي راد، أن القصف "يأتي ردا على مشاركتهم الفاعلة في إثارة أعمال الشغب وأعمالهم الانفصالية داخل البلد".
وأضاف: "الأمن دوما هو الخط الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا الهجوم يعد نوعا من التحذير للإرهابيين بشأن تدخلاتهم ومحاولة زعزعتهم للأمن".
وذكر المسؤول الإيراني أنه: "إثر الاحتجاجات التي تلت وفاة السيدة مهسا أميني، حاولت الزمر الإرهابية المناهضة للثورة والانقلابية ومنها الزمر الإرهابية الانفصالية استغلال هذه الأحداث" .
وكان الحرس الثوري الإيراني
، قد أعلن يوم الأربعاء شن هجوم بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان.
وأسفر القصف الإيراني، أمس الأربعاء، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.
وتصنف طهران تنظيمات كردية إيرانية بينها "الديمقراطي الكردستاني" إرهابية، وتقول إنها تسعى لـ "إثارة الفتنة" داخل إيران، بما في ذلك عبر تهريب أسلحة.