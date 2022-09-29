https://sputnikarabic.ae/20220929/مستشار-عون-جلسة-اليوم-انطلاقة-رسمية-للاستحقاق-الرئاسي-واختبار-للنوايا-1068393482.html

مستشار عون: جلسة اليوم انطلاقة رسمية للاستحقاق الرئاسي واختبار للنوايا

مستشار عون: جلسة اليوم انطلاقة رسمية للاستحقاق الرئاسي واختبار للنوايا

فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلفا للرئيس ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 29.09.2022, سبوتنيك عربي

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ويقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم، كانت عبارة عن انطلاقة رسمية للاستحقاق الرئاسي، وهذا الموضوع كان أقرب من جلسة استعراض قوى واختبار نوايا، أكثر من كونه انتخاب رئيس الجمهورية لعدة أسباب"وأول هذه الأسباب حسب أبو زيد هي أن "مجلس النواب منقسم إلى فريقين أساسيين كبار، خصوصا كما يقال بين قوى 8 و14 آذار".وأشار أبو زيد إلى أنه انطلاقا من هنا، فإن جلسة الانتخاب التي حصلت اليوم، تظهر بشكل أوضح وأفضل الخريطة السياسية الجديدة للبنان، والتوازن الذي انبثق عن انتخابات 2022، كما أنها في نفس الوقت تعكس ميزان القوى السياسي العام في البلد، والذي طرأ عليه بعض التبدل، مقارنه بالذي حصل في الانتخابات الرئاسية الماضية التي انتخب فيها المجلس النيابي العماد ميشال عون.واعتبر أبو زيد أنه، وبهذا المعنى، فكأن هذه الجلسة لم تكن مخصصة لانتخاب رئيس جديد، لكن للتوصل إلى حكومة جديدة، وهذا يسمح للبنان أن يرتاح ويلبي الطلب الأساسي الذي طلبه رئيس الجمهورية، وهو أنه من الضروري أن يكون هناك حكومة جديدة كاملة الصلاحيات.

https://sputnikarabic.ae/20220929/مجلس-النواب-اللبناني-يبدأ-أولى-جلسات-انتخاب-رئيس-الجمهورية-الجديد-1068385300.html

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