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https://sputnikarabic.ae/20220929/مصر-تسترد-غطاء-تابوت-فرعوني-ضخم-من-أمريكا-1068419321.html
مصر تسترد غطاء تابوت فرعوني ضخم من أمريكا
مصر تسترد غطاء تابوت فرعوني ضخم من أمريكا
تمكنت مصر من استرداد غطاء تابوت خشبي من العصور المصرية القديمة، والذي تم ‏تهريبه من البلاد بطريقة غير شرعية.‏ 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T21:20+0000
2022-09-29T21:20+0000
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وتسلم القنصل العام لمصر في هيوستن بالولايات المتحدة، السفير حسام القاويش، أمس الأربعاء، غطاء التابوت الخاص بكاهن مدينة هيراكيوبوليس، "المدعو عنخ إن ماعت"، والذي كان بحوزة متحف هيوستن بأمريكا، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.ويتسم غطاء التابوت بكبر حجمه، ويتميز بحجم استثنائي يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية، ووجه ملون باللون الأخضر، كما تم تزيينه بزخارف باللون الذهبي.وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور مصطفى وزيري، أنه "تم استرداد غطاء التابوت الفرعوني، ضمن مستجدات قضية تعود إلى عام 2019، عندما نجحت مصر بالتعاون مع مكتب المدعي الأمريكي بمدينة مانهاتن في نيويورك في استرداد تابوت مذهب لنجم عنخ، والذي كان بحوزة متحف المتروبوليتان بعد تحقيقات استمرت عامين، وتم إيداعه في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط".ولفت المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، شعبان عبد الجواد، إلى أنه "من خلال استكمال التحقيقات مع الجانب الأمريكي، تم الكشف عن شبكة دولية لتهريب الآثار المصرية، والتي أسفرت عن استرداد 6 قطع أخرى كانت بحوزة متحف المتروبوليتان في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وكذلك غطاء التابوت".
https://sputnikarabic.ae/20220927/مصر-تسترد-تمثالا-أثريا-فرعونيا-من-سويسرا-1068323935.html
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ثقافة, منوعات
ثقافة, منوعات

مصر تسترد غطاء تابوت فرعوني ضخم من أمريكا

21:20 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiاكتشاف توابيت يقدر عمرها حوالي 2500 سنة في سقارة بمحافظة الجيزة، على بعد 30 كيلومترا جنوب القاهرة، مصر 3 أكتوبر 2020
اكتشاف توابيت يقدر عمرها حوالي 2500 سنة في سقارة بمحافظة الجيزة، على بعد 30 كيلومترا جنوب القاهرة، مصر 3 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
اكتشاف توابيت يقدر عمرها حوالي 2500 سنة في سقارة بمحافظة الجيزة، على بعد 30 كيلومترا جنوب القاهرة، مصر 3 أكتوبر 2020
© AFP 2022 / Khaled Desouki
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تمكنت مصر من استرداد غطاء تابوت خشبي من العصور المصرية القديمة، والذي تم ‏تهريبه من البلاد بطريقة غير شرعية.‏
وتسلم القنصل العام لمصر في هيوستن بالولايات المتحدة، السفير حسام القاويش، أمس الأربعاء، غطاء التابوت الخاص بكاهن مدينة هيراكيوبوليس، "المدعو عنخ إن ماعت"، والذي كان بحوزة متحف هيوستن بأمريكا، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.
ويتسم غطاء التابوت بكبر حجمه، ويتميز بحجم استثنائي يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية، ووجه ملون باللون الأخضر، كما تم تزيينه بزخارف باللون الذهبي.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور مصطفى وزيري، أنه "تم استرداد غطاء التابوت الفرعوني، ضمن مستجدات قضية تعود إلى عام 2019، عندما نجحت مصر بالتعاون مع مكتب المدعي الأمريكي بمدينة مانهاتن في نيويورك في استرداد تابوت مذهب لنجم عنخ، والذي كان بحوزة متحف المتروبوليتان بعد تحقيقات استمرت عامين، وتم إيداعه في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط".
تماثيل فرعونية في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
مصر تسترد تمثالا أثريا فرعونيا من سويسرا
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ولفت المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، شعبان عبد الجواد، إلى أنه "من خلال استكمال التحقيقات مع الجانب الأمريكي، تم الكشف عن شبكة دولية لتهريب الآثار المصرية، والتي أسفرت عن استرداد 6 قطع أخرى كانت بحوزة متحف المتروبوليتان في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وكذلك غطاء التابوت".
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