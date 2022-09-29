https://sputnikarabic.ae/20220929/مصر-تسترد-غطاء-تابوت-فرعوني-ضخم-من-أمريكا-1068419321.html

مصر تسترد غطاء تابوت فرعوني ضخم من أمريكا

مصر تسترد غطاء تابوت فرعوني ضخم من أمريكا

تمكنت مصر من استرداد غطاء تابوت خشبي من العصور المصرية القديمة، والذي تم ‏تهريبه من البلاد بطريقة غير شرعية.‏ 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T21:20+0000

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ثقافة

منوعات

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وتسلم القنصل العام لمصر في هيوستن بالولايات المتحدة، السفير حسام القاويش، أمس الأربعاء، غطاء التابوت الخاص بكاهن مدينة هيراكيوبوليس، "المدعو عنخ إن ماعت"، والذي كان بحوزة متحف هيوستن بأمريكا، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.ويتسم غطاء التابوت بكبر حجمه، ويتميز بحجم استثنائي يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية، ووجه ملون باللون الأخضر، كما تم تزيينه بزخارف باللون الذهبي.وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور مصطفى وزيري، أنه "تم استرداد غطاء التابوت الفرعوني، ضمن مستجدات قضية تعود إلى عام 2019، عندما نجحت مصر بالتعاون مع مكتب المدعي الأمريكي بمدينة مانهاتن في نيويورك في استرداد تابوت مذهب لنجم عنخ، والذي كان بحوزة متحف المتروبوليتان بعد تحقيقات استمرت عامين، وتم إيداعه في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط".ولفت المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، شعبان عبد الجواد، إلى أنه "من خلال استكمال التحقيقات مع الجانب الأمريكي، تم الكشف عن شبكة دولية لتهريب الآثار المصرية، والتي أسفرت عن استرداد 6 قطع أخرى كانت بحوزة متحف المتروبوليتان في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وكذلك غطاء التابوت".

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