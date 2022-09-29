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https://sputnikarabic.ae/20220929/معلومات-عن-سلاح-الغواصات-للدول-المشاركة-في-مناورات-بحر-اليابان-1068384089.html
معلومات عن سلاح الغواصات للدول المشاركة في مناورات بحر اليابان
معلومات عن سلاح الغواصات للدول المشاركة في مناورات بحر اليابان
تشارك وحدات بحرية أمريكية ويابانية وكورية جنوبية في مناورات بحرية لتطوير تدابير دفاعية ضد الغواصات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T08:37+0000
2022-09-29T08:37+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة الثالثة عالميا، والأسطول الكوري الجنوبي في المرتبة رقم 13 عالميا، بينما يأتي الأسطول الياباني في المرتبة رقم 19 بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وأعلنت قوة الدفاع الذاتي اليابانية انطلاق مناورات عسكرية تكتيكية مشتركة، غدا الجمعة، مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وقالت في بيان إن المناورات ستجري في بحر اليابان، مشيرة إلى أن هدفها تطوير تدابير دفاعية ضد الغواصات لتأمين منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتأكيد على حرية الملاحة بها.
https://sputnikarabic.ae/20220929/كوريا-الجنوبية-واليابان-تشاركان-في-مناورات-بحرية-مع-الأسطول-الأمريكي--1068380704.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

معلومات عن سلاح الغواصات للدول المشاركة في مناورات بحر اليابان

08:37 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / DAVID NAGLEغواصة أمريكية "فلوريدا"
غواصة أمريكية فلوريدا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / DAVID NAGLE
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تشارك وحدات بحرية أمريكية ويابانية وكورية جنوبية في مناورات بحرية لتطوير تدابير دفاعية ضد الغواصات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ويصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة الثالثة عالميا، والأسطول الكوري الجنوبي في المرتبة رقم 13 عالميا، بينما يأتي الأسطول الياباني في المرتبة رقم 19 بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
يمتلك الأسطول الأمريكي 68 غواصة من أصل 484 وحدة بحرية تمثل جميع وحدات الأسطول.
يمتلك أسطول كوريا الجنوبية 22 غواصة من أصل 234 وحدة بحرية تمثل جميع وحدات الأسطول.
يمتلك الأسطول الياباني 21 غواصة من أصل 155 وحدة بحرية تمثل جميع وحدات الأسطول.
يصل إجمالي ما تملكه الدول الثلاث من غواصات إلى 111 غواصة، وفقا لإحصاءات عام 2022.
وأعلنت قوة الدفاع الذاتي اليابانية انطلاق مناورات عسكرية تكتيكية مشتركة، غدا الجمعة، مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
حاملة مروحيات قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إزومو (DDH-183) والمدمرة جي إس موراسامي (DD-101) تشاركان في تدريبات شملت تدريبات على الملاحة البحرية والاستجابة لحالات الطوارئ في بحر سولو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
كوريا الجنوبية واليابان تشاركان في مناورات بحرية مع الأسطول الأمريكي
07:45 GMT
وقالت في بيان إن المناورات ستجري في بحر اليابان، مشيرة إلى أن هدفها تطوير تدابير دفاعية ضد الغواصات لتأمين منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتأكيد على حرية الملاحة بها.
© Sputnikمناورات درع "سوبر غارودا" 2022 التي تشارك فيها 14 دولة
مناورات درع سوبر غارودا 2022 التي تشارك فيها 14 دولة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
مناورات درع "سوبر غارودا" 2022 التي تشارك فيها 14 دولة
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