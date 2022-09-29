https://sputnikarabic.ae/20220929/معلومات-عن-مروحية-إم-إتش---60-آر-التي-تم-رصدها-في-منطقة-الحادث-على-التيار-الشمالي-1068389102.html

معلومات عن مروحية "إم إتش - 60 آر" التي تم رصدها في منطقة الحادث على "التيار الشمالي"

معلومات عن مروحية "إم إتش - 60 آر" التي تم رصدها في منطقة الحادث على "التيار الشمالي"

ذكر موقع روسي أن بيانات تتبع الطائرات حول العالم تفيد برصد مروحية "إم إتش - 60 آر"، أثناء تحليقها فوق موقع خطوط الغاز "التيار الشمالي". 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T10:53+0000

2022-09-29T10:53+0000

2022-09-29T10:53+0000

رصد عسكري

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وتعرضت خطوط الغاز في المنطقة الاقتصادية للدنمارك والسويد، وهي منطقة تسيطر عليها المخابرات الأمريكية حسبما ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.ماهي مواصفات مروحية "إم إتش - 60 آر"؟تم تصميم تلك الطائرة بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية في ثمانينيات القرن الماضي ويتكون طاقمها من 4 أفراد ولا تزال في الخدمة حتى الآن، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.وتم تجهيز المروحية لتقوم بالعديد من المهام بفضل قدرتها على الهبوط والإقلاع عموديا في البر وعلى متن السفن الحربية.وتشمل مهام المروحية:المواصفات الفنية للطائرةماذا حدث لخطوط "التيار الشمالي"؟نشر موقع "بوليت روس" بيانات موقع تتبع الطائرات العالمي "فلايت رادار" التي تظهر تحليق المروحية الأمريكية ليل الأحد/ الاثنين، قبل حادث خطوط الغاز.وقالت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم إيه جي"، يوم الثلاثاء، إنه من المستحيل حاليا تحديد موعد استئناف عمل خط التيار الشمالي.وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، إن حوادث خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" ليست صدفة، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى إجراءات متعمدة.

https://sputnikarabic.ae/20220929/رصد-مروحية-أمريكية-في-منطقة-الحادث-على-نورد-ستريم-1068378550.html

https://sputnikarabic.ae/20220929/زاخاروفا-حادثة-خطوط-التيار-الشمالي-وقعت-في-المنطقة-التي-تسيطر-عليها-المخابرات-الأمريكية-1068379967.html

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رصد عسكري