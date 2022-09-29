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https://sputnikarabic.ae/20220929/مقتل-طفل-فلسطيني-عمره-7-سنوات-بعد-ملاحقته-من-القوات-الإسرائيلية-1068394256.html
مقتل طفل فلسطيني عمره 7 سنوات بعد ملاحقته من القوات الإسرائيلية
مقتل طفل فلسطيني عمره 7 سنوات بعد ملاحقته من القوات الإسرائيلية
لقي طفل فلسطيني يدعى "ريان ياسر سليمان" (7 أعوام) مصرعه، اليوم الخميس، جراء سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة تقع جنوب شرقي بيت... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T12:30+0000
2022-09-29T12:30+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وقال شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك": "إن جنود الجيش الإسرائيلي لاحقوا طلبة المدارس أثناء عودتهم لمنازلهم ما أدى إلى سقوط الطفل ريان من علو ونقل إلى المستشفى".وأعلنت وزارة الصحة أن الطفل سليمان وصل إلى قسم الطوارئ في مستشفى بيت جالا الحكومي وكان قلبه متوقفا وأن جميع محاولات الأطباء لإنعاشه لم تنجح.يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلية كانت اقتحمت صباح اليوم مدرسة "الهاجرية" الأساسية المتوسطة في المنطقة الجنوبية من الخليل، وداهمت الغرف الصفية، واعتدت بالضرب على المعلمين والطلبة ما أدى إلى إصابة عدد منهم.يشار إلى أن 35 طفلا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ مطلع العام الحالي 19 منهم في الضفة و16 في قطاع غزة حسب وزارة الصحة.يذكر أن آلاف الفلسطينيين شيعوا جثامين أربعة شبان قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في جنين شمال الضفة الغربية.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان في مدينة جنين بمشاركة آلاف المواطنين، وهم يرفعون الجثامين على الأكتاف ملفوفة بالأعلام الفلسطينية وردد المشاركون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

مقتل طفل فلسطيني عمره 7 سنوات بعد ملاحقته من القوات الإسرائيلية

12:30 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابة 72 فلسطينياً واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدس
إصابة 72 فلسطينياً واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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لقي طفل فلسطيني يدعى "ريان ياسر سليمان" (7 أعوام) مصرعه، اليوم الخميس، جراء سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة تقع جنوب شرقي بيت لحم.
رام الله - سبوتنيك. وقال شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك": "إن جنود الجيش الإسرائيلي لاحقوا طلبة المدارس أثناء عودتهم لمنازلهم ما أدى إلى سقوط الطفل ريان من علو ونقل إلى المستشفى".
وأعلنت وزارة الصحة أن الطفل سليمان وصل إلى قسم الطوارئ في مستشفى بيت جالا الحكومي وكان قلبه متوقفا وأن جميع محاولات الأطباء لإنعاشه لم تنجح.
يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلية كانت اقتحمت صباح اليوم مدرسة "الهاجرية" الأساسية المتوسطة في المنطقة الجنوبية من الخليل، وداهمت الغرف الصفية، واعتدت بالضرب على المعلمين والطلبة ما أدى إلى إصابة عدد منهم.
يشار إلى أن 35 طفلا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ مطلع العام الحالي 19 منهم في الضفة و16 في قطاع غزة حسب وزارة الصحة.
يذكر أن آلاف الفلسطينيين شيعوا جثامين أربعة شبان قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في جنين شمال الضفة الغربية.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان في مدينة جنين بمشاركة آلاف المواطنين، وهم يرفعون الجثامين على الأكتاف ملفوفة بالأعلام الفلسطينية وردد المشاركون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
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