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https://sputnikarabic.ae/20220929/مقتل-مواطن-أمريكي-في-القصف-الإيراني-على-شمالي-العراق-1068419436.html
مقتل مواطن أمريكي في القصف الإيراني على شمالي العراق
مقتل مواطن أمريكي في القصف الإيراني على شمالي العراق
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل مواطن أمريكي، في القصف الإيراني على إقليم كردستان شمالي العراق، أمس. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T21:35+0000
2022-09-29T21:35+0000
العراق
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مساعد متحدث الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية، اليوم الخميس إنه "يمكن تأكيد مقتل أمريكي نتيجة للقصف الصاروخي على إقليم كردستان العراق أمس، ولكن لا أملك أية تعليقات إضافية".هذا وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد، احتجاجا على عمليات القصف الإيرانية الأخيرة التي تستهدف إقليم كردستان العراق.وأصدرت الوزارة بيانًا أشارت فيه إلى استدعاء سفير إيران في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، في أعقاب القصف الإيراني.وطالبت الوزارة "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".وأسفر قصف إيراني أمس الأربعاء، على إقليم كردستان العراقي، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.من جانبها، أعربت حكومة كردستان العراق، عن "إدانتها الشديدة للخروقات والانتهاكات المتكررة لسيادة أراضي الإقليم".وقالت إن "القصف الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مقرات المعارضة، وتحت أي ذريعة، هو موقف غير صحيح، وحرف لمسار الأحداث، وأثار استغرابنا".وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن شن هجمات منذ يومين، على مواقع في كردستان العراق لاستهداف قواعد تابعة لحزب "حرية كردستان".
https://sputnikarabic.ae/20220313/العراق-يطالب-إيران-بتوضيح-صريح-حول-القصف-الصاروخي-على-أربيل-1059855535.html
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العراق
العراق

مقتل مواطن أمريكي في القصف الإيراني على شمالي العراق

21:35 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDمتجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير
متجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل مواطن أمريكي، في القصف الإيراني على إقليم كردستان شمالي العراق، أمس.
واشنطن - سبوتنيك. وقال مساعد متحدث الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية، اليوم الخميس إنه "يمكن تأكيد مقتل أمريكي نتيجة للقصف الصاروخي على إقليم كردستان العراق أمس، ولكن لا أملك أية تعليقات إضافية".
هذا وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد، احتجاجا على عمليات القصف الإيرانية الأخيرة التي تستهدف إقليم كردستان العراق.
دخان يتصاعد فوق أربيل بعد أنباء عن سقوط قذائف هاون بالقرب من مطار أربيل بالعراق في 15 فبراير / شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
العراق يطالب إيران بتوضيح صريح حول القصف الصاروخي على أربيل
13 مارس, 16:58 GMT
وأصدرت الوزارة بيانًا أشارت فيه إلى استدعاء سفير إيران في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، في أعقاب القصف الإيراني.
وطالبت الوزارة "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".
وأسفر قصف إيراني أمس الأربعاء، على إقليم كردستان العراقي، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.
من جانبها، أعربت حكومة كردستان العراق، عن "إدانتها الشديدة للخروقات والانتهاكات المتكررة لسيادة أراضي الإقليم".
وقالت إن "القصف الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مقرات المعارضة، وتحت أي ذريعة، هو موقف غير صحيح، وحرف لمسار الأحداث، وأثار استغرابنا".
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن شن هجمات منذ يومين، على مواقع في كردستان العراق لاستهداف قواعد تابعة لحزب "حرية كردستان".
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