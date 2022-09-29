https://sputnikarabic.ae/20220929/مقتل-مواطن-أمريكي-في-القصف-الإيراني-على-شمالي-العراق-1068419436.html

مقتل مواطن أمريكي في القصف الإيراني على شمالي العراق

مقتل مواطن أمريكي في القصف الإيراني على شمالي العراق

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل مواطن أمريكي، في القصف الإيراني على إقليم كردستان شمالي العراق، أمس. 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T21:35+0000

2022-09-29T21:35+0000

2022-09-29T21:35+0000

العراق

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واشنطن - سبوتنيك. وقال مساعد متحدث الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية، اليوم الخميس إنه "يمكن تأكيد مقتل أمريكي نتيجة للقصف الصاروخي على إقليم كردستان العراق أمس، ولكن لا أملك أية تعليقات إضافية".هذا وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد، احتجاجا على عمليات القصف الإيرانية الأخيرة التي تستهدف إقليم كردستان العراق.وأصدرت الوزارة بيانًا أشارت فيه إلى استدعاء سفير إيران في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، في أعقاب القصف الإيراني.وطالبت الوزارة "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".وأسفر قصف إيراني أمس الأربعاء، على إقليم كردستان العراقي، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا.من جانبها، أعربت حكومة كردستان العراق، عن "إدانتها الشديدة للخروقات والانتهاكات المتكررة لسيادة أراضي الإقليم".وقالت إن "القصف الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مقرات المعارضة، وتحت أي ذريعة، هو موقف غير صحيح، وحرف لمسار الأحداث، وأثار استغرابنا".وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن شن هجمات منذ يومين، على مواقع في كردستان العراق لاستهداف قواعد تابعة لحزب "حرية كردستان".

https://sputnikarabic.ae/20220313/العراق-يطالب-إيران-بتوضيح-صريح-حول-القصف-الصاروخي-على-أربيل-1059855535.html

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