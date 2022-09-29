https://sputnikarabic.ae/20220929/منظمات-إنسانية-دولية-ومحلية-في-اليمن-تشدد-على-ضرورة-تمديد-الهدنة-1068396779.html

منظمات إنسانية دولية ومحلية في اليمن تشدد على ضرورة تمديد الهدنة

منظمات إنسانية دولية ومحلية في اليمن تشدد على ضرورة تمديد الهدنة

دعت 44 منظمة دولية ويمنية غير حكومية، اليوم الخميس، أطراف الصراع في اليمن إلى تمديد هدنة الأمم المتحدة السارية منذ أبريل/ نيسان الماضي، والتي تنتهي الأحد... 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T13:13+0000

2022-09-29T13:13+0000

2022-09-29T13:13+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وصرحت المنظمات الدولية والمحلية في بيان مشترك، اطلعت عليه وكالة "سبوتنيك": "مع قرب انتهاء مدة الهدنة الحالية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تُذكر المنظمات الإنسانية جميع أطراف النزاع بأن مستقبل الشعب اليمني في أيديهم".وأضافت "بصفتنا منظمات إنسانية تعمل في اليمن، فإننا ندرك ونشيد بالخطوات المهمة التي اتخذتها جميع أطراف النزاع بينما يواصلون العمل من أجل الحفاظ على الهدنة".وتابعت المنظمات مخاطبة أطراف الصراع في اليمن: "لقد خلقتم معاً أطول فترة من الهدوء منذ أكثر من 7 سنوات. والتي منحت الطمأنينة والأمل للشعب اليمني خلال الأشهر الستة الماضية".وأردفت: "مع اقتراب الهدنة الحالية من نهاياتها، تعتبر الآن لحظة حاسمة لشعب اليمن. في حين أنه تم تحقيق مكاسب مهمة بالفعل.إلا أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الوقت لضمان قدرة اليمنيين على البدء في بناء حياتهم واستعادتها".وذكرت أن "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لاتخاذ الخطوات لحل مسألة دفع رواتب الموظفين المدنيين بشكل يضمن توفرها بشكل مستمر، ودعم المزيد من المعلمين لدعم الأطفال من خلال التعليم، بالإضافة إلى ذلك سيدعم توفر المزيد من العاملين في قطاع الصحة لإنقاذ الأرواح".وأكدت أن "تمديد الهدنة لفترة أطول سيكون الخطوة الأولى لمواصلة البناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية وخلق الاستقرار اللازم لتقديم مساعدات طويلة الأجل".وحذرت من أنه "إذا بدأ الصراع من جديد الآن، فإنه لا يخاطر فقط بتدمير المكاسب التي تم تحقيقها بالفعل، بل يهدد التنمية المستقبلية لليمن".وأشارت إلى "انخفاض عدد الضحايا بنسبة 60 بالمئة، وتضاعف كمية الوقود التي تدخل عبر ميناء الحديدة أربع مرات، مما سمح للمستشفيات والشركات بالوصول إلى الوقود بشكل أكبر وساعد في الحفاظ على سير العمل والوصول الملائم إلى الخدمات، بما في ذلك خدمات الرعاية الطبية الطارئة".ولفتت إلى "أن الرحلات الجوية التجارية من صنعاء ساعدت 21 ألف يمني في الحصول على الرعاية الطبية المنقذة ومتابعة فرص التعليم والأعمال، ولم شملهم مع أحبائهم في الخارج".واختتمت بالقول: "تدرك العديد من العائلات أنه في حين أن الهدنة قد لاتكون مثالية، فهي خطوة حاسمة على طريق السلام طويل الأجل والدائم. يعني انخفاض القتال انه لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات تمكن للأطفال من بدء العام الدراسي دون خوف من الهجمات، بما في ذلك تلك الناجمة عن الضربات الجوية والقذائف الأرضية والصواريخ".يأتي البيان في ظل تحركات للأمم المتحدة لتمديد الهدنة المستمرة منذ 6 أشهر في اليمن، في حين تشترط الحكومة اليمنية تنفيذ "أنصار الله" بنود الهدنة السابقة، من بينها فتح الطرق في تعز ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.فيما تضع "أنصار الله"، شرطي دفع الحكومة رواتب الموظفين في مناطقها من ايرادات النفط الخام والغاز المنتج في المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، ورفع التحالف العربي القيود التي يفرضها على الموانئ والمطارات في مناطق الجماعة، مقابل الموافقة على تمديد الهدنة.وفي الثاني من أغسطس/ آب الماضي، أعلن غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة الأممية التي تشارف على الانتهاء، ايقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن