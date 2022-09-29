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نائبة بايدن تقع في زلة لسان وتشيد بـ"تحالف أمريكا مع كوريا الشمالية"... فيديو
نائبة بايدن تقع في زلة لسان وتشيد بـ"تحالف أمريكا مع كوريا الشمالية"... فيديو
تداولت وسائل إعلام أمريكية "زلة لسان" من كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن، في مستهل كلمتها في المنطقة المنزوعة السلاح، خلال زيارتها إلى كوريا... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T19:52+0000
2022-09-29T19:52+0000
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ونشرت مواقع تواصل مقطعا مصورا لهاريس وهي تشيد بالتحالف مع كوريا الشمالية بدلا من جارتها الجنوبية، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.واعتبرت بعض التقارير أن زلة هاريس "قلبت السياسة الأمريكية رأسا على عقب للحظات".وقالت كامالا هاريس، اليوم الخميس: ولم تلحظ هارس زلة لسانها، وواصلت إلقاء بقية كلمتها.وغادرت كامالا هاريس كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، لتقوم جارتها الشمالية بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر.وكان إطلاق الصاروخين هو الثالث من نوعه في أقل من أسبوع.وردا على إطلاق بيونغ يانغ الصاروخين، قالت القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ (أوسيندوباكوم) في بيان لها: "نحن على علم بإطلاق صاروخين باليستيين، ونتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا"، وفقا لوكالة يونهاب" الكورية.وأضاف البيان "بينما قيّمنا أن هذا الحدث لا يشكّل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو لحلفائنا، فإن إطلاق الصاروخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية لكوريا الشمالية".
https://sputnikarabic.ae/20220528/هفوات-بايدن-مستمرة-بزلة-لسان-جديدة-عن-كوريا-الشمالية-فيديو-1062792712.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, العالم

نائبة بايدن تقع في زلة لسان وتشيد بـ"تحالف أمريكا مع كوريا الشمالية"... فيديو

19:52 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / DAVID MAREUILنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يتصافحان قبل الاجتماع الثنائي بين اليابان وأمريكا في قصر أكاساكا في طوكيو، اليابان، 26 سبتمبر/ أيلول 2022
نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يتصافحان قبل الاجتماع الثنائي بين اليابان وأمريكا في قصر أكاساكا في طوكيو، اليابان، 26 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يتصافحان قبل الاجتماع الثنائي بين اليابان وأمريكا في قصر أكاساكا في طوكيو، اليابان، 26 سبتمبر/ أيلول 2022
© AFP 2022 / DAVID MAREUIL
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تداولت وسائل إعلام أمريكية "زلة لسان" من كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن، في مستهل كلمتها في المنطقة المنزوعة السلاح، خلال زيارتها إلى كوريا الجنوبية.‏
ونشرت مواقع تواصل مقطعا مصورا لهاريس وهي تشيد بالتحالف مع كوريا الشمالية بدلا من جارتها الجنوبية، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
واعتبرت بعض التقارير أن زلة هاريس "قلبت السياسة الأمريكية رأسا على عقب للحظات".
وقالت كامالا هاريس، اليوم الخميس:
"ولذلك، فإن أمريكا تشترك في علاقة مهمة للغاية، وهي تحالفها مع جمهورية كوريا الشمالية، وهو تحالف قوي ودائم".
ولم تلحظ هارس زلة لسانها، وواصلت إلقاء بقية كلمتها.
وغادرت كامالا هاريس كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، لتقوم جارتها الشمالية بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر.
وكان إطلاق الصاروخين هو الثالث من نوعه في أقل من أسبوع.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
هفوات بايدن مستمرة بزلة لسان جديدة عن كوريا الشمالية... فيديو
28 مايو, 06:49 GMT
وردا على إطلاق بيونغ يانغ الصاروخين، قالت القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ (أوسيندوباكوم) في بيان لها: "نحن على علم بإطلاق صاروخين باليستيين، ونتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا"، وفقا لوكالة يونهاب" الكورية.
وأضاف البيان "بينما قيّمنا أن هذا الحدث لا يشكّل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو لحلفائنا، فإن إطلاق الصاروخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية لكوريا الشمالية".
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