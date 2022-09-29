نائبة بايدن تقع في زلة لسان وتشيد بـ"تحالف أمريكا مع كوريا الشمالية"... فيديو
© AFP 2022 / DAVID MAREUILنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يتصافحان قبل الاجتماع الثنائي بين اليابان وأمريكا في قصر أكاساكا في طوكيو، اليابان، 26 سبتمبر/ أيلول 2022
نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يتصافحان قبل الاجتماع الثنائي بين اليابان وأمريكا في قصر أكاساكا في طوكيو، اليابان، 26 سبتمبر/ أيلول 2022
© AFP 2022 / DAVID MAREUIL
تداولت وسائل إعلام أمريكية "زلة لسان" من كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مستهل كلمتها في المنطقة المنزوعة السلاح، خلال زيارتها إلى كوريا الجنوبية.
ونشرت مواقع تواصل مقطعا مصورا لهاريس وهي تشيد بالتحالف مع كوريا الشمالية بدلا من جارتها الجنوبية، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
واعتبرت بعض التقارير أن زلة هاريس "قلبت السياسة الأمريكية رأسا على عقب للحظات".
وقالت كامالا هاريس، اليوم الخميس:
"ولذلك، فإن أمريكا تشترك في علاقة مهمة للغاية، وهي تحالفها مع جمهورية كوريا الشمالية، وهو تحالف قوي ودائم".
KAMALA HARRIS: "The United States shares a very important relationship, which is an alliance with the Republic of North Korea." pic.twitter.com/H2dI5UYOlo— RNC Research (@RNCResearch) September 29, 2022
ولم تلحظ هارس زلة لسانها، وواصلت إلقاء بقية كلمتها.
وغادرت كامالا هاريس كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، لتقوم جارتها الشمالية بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر.
وكان إطلاق الصاروخين هو الثالث من نوعه في أقل من أسبوع.
28 مايو, 06:49 GMT
وردا على إطلاق بيونغ يانغ الصاروخين، قالت القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ (أوسيندوباكوم) في بيان لها: "نحن على علم بإطلاق صاروخين باليستيين، ونتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا"، وفقا لوكالة يونهاب" الكورية.
وأضاف البيان "بينما قيّمنا أن هذا الحدث لا يشكّل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو لحلفائنا، فإن إطلاق الصاروخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية لكوريا الشمالية".