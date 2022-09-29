https://sputnikarabic.ae/20220929/وزارة-التربية-العراقية-لم-يتم-تحديد-موعد-بدء-العام-الدراسي-حتى-الآن-1068390637.html
وزارة التربية العراقية: لم يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي حتى الآن
وزارة التربية العراقية: لم يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي حتى الآن
قالت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، إنه لم يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد (2022/2023) حتى الآن. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T11:02+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزارة بيانا قالت فيه إنه "لا يوجد دوام في المدارس يوم الأحد المقبل"، وأضافت، أنه "لغاية الآن لم يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد".وفي وقت سابق، اشتبك أنصار مقتدى الصدر مع قوات الأمن العراقية في ساحة التحرير في وسط العاصمة العراقية بغداد، يوم أمس الأربعاء، خلال جلسة برلمانية في المنطقة الخضراء المجاورة الشديدة الحراسة عبر نهر دجلة.وأفادت قوات الأمن العراقية بأن ثلاثة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء في بغداد، ما أسفر عن إصابة سبعة من أفراد قوات الأمن بينما كان البرلمان يعقد جلسته الأولى منذ شهرين.واجتمع البرلمان، وسط حالة من الشلل السياسي المستمر منذ شهور، للمرة الأولى منذ الاضطرابات الدامية في أغسطس/ آب، للتصويت على استقالة رئيسه.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
وزارة التربية العراقية: لم يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي حتى الآن
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قالت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، إنه لم يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد (2022/2023) حتى الآن.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن الوزارة بيانا قالت فيه إنه "لا يوجد دوام في المدارس يوم الأحد المقبل"، وأضافت، أنه "لغاية الآن لم يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد".
وفي وقت سابق، اشتبك أنصار مقتدى الصدر مع قوات الأمن العراقية في ساحة التحرير في وسط العاصمة العراقية بغداد، يوم أمس الأربعاء، خلال جلسة برلمانية في المنطقة الخضراء المجاورة الشديدة الحراسة عبر نهر دجلة.
وأفادت قوات الأمن العراقية بأن ثلاثة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء في بغداد، ما أسفر عن إصابة سبعة من أفراد قوات الأمن بينما كان البرلمان يعقد جلسته الأولى منذ شهرين.
واجتمع البرلمان، وسط حالة من الشلل السياسي المستمر منذ شهور، للمرة الأولى منذ الاضطرابات الدامية في أغسطس/ آب، للتصويت على استقالة رئيسه.