https://sputnikarabic.ae/20220929/وزارة-الدفاع-الإيرانية-تتوعد-من-يشوهون-سمعة-الوطن-1068387987.html
وزارة الدفاع الإيرانية تتوعد "من يشوهون سمعة الوطن"
وزارة الدفاع الإيرانية تتوعد "من يشوهون سمعة الوطن"
توعدت وزارة الدفاع الإيرانية "من يشوهون سمعة الوطن"، مؤكدة أنها لن تسمح لهم بذلك أبدا. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T10:28+0000
2022-09-29T10:28+0000
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أخبار إيران
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ووفق بيان نشرته وكالة أنباء "إرنا"، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، أنها "لن تتوانى عن بذل كل ما في وسعها لضمان أمن المواطنين وراحتهم وتعزيز قدرة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، ولا تسمح بتشويه سمعة الوطن".وبحسب الوكالة، فإن البيان الذي أصدرته الوزارة، اليوم الخميس، جاء "بمناسبة ذكرى استشهاد عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين في الـ29 من سبتمبر/ أيلول لعام 1981 خلال الحرب العراقية الإيرانية".ولفت إلى أنه "يجب على المستكبرين العالميين أن يعرفوا بأن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتوانى عن بذل كل ما في وسعها لضمان أمن المواطنين وراحتهم خدمة لأبناء الشعب الإيراني ولن تسمح بإلحاق أي ضرر بالوطن".طالع أيضا: إيران تتهم إسرائيل بالوقوف وراء هجوم نطنز وتتوعد بالانتقام
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أخبار إيران
وزارة الدفاع الإيرانية تتوعد "من يشوهون سمعة الوطن"
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توعدت وزارة الدفاع الإيرانية "من يشوهون سمعة الوطن"، مؤكدة أنها لن تسمح لهم بذلك أبدا.
ووفق بيان نشرته
وكالة أنباء "إرنا"، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، أنها "لن تتوانى عن بذل كل ما في وسعها لضمان أمن المواطنين وراحتهم وتعزيز قدرة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، ولا تسمح بتشويه سمعة الوطن".
وبحسب الوكالة، فإن البيان الذي أصدرته الوزارة، اليوم الخميس، جاء "بمناسبة ذكرى
استشهاد عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين في الـ29 من سبتمبر/ أيلول لعام 1981 خلال الحرب العراقية الإيرانية".
وقال البيان: "بعد مرور أكثر من 4 عقود على استشهاد هؤلاء الأعزاء، يدافع أبناء الإسلام عن الوطن والإسلام بإرادة حديدية وقرار حاسم، حتى يعلم المنافقون والهاربون إلى أحضان الغرب أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد ولا مكان لنظام الهيمنة في بلادنا".
ولفت إلى أنه "يجب على المستكبرين العالميين أن يعرفوا بأن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتوانى عن بذل كل ما في وسعها لضمان أمن المواطنين وراحتهم خدمة لأبناء الشعب الإيراني ولن تسمح بإلحاق أي ضرر بالوطن".