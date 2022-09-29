https://sputnikarabic.ae/20220929/وزارة-الدفاع-الإيرانية-تتوعد-من-يشوهون-سمعة-الوطن-1068387987.html

وزارة الدفاع الإيرانية تتوعد "من يشوهون سمعة الوطن"

وزارة الدفاع الإيرانية تتوعد "من يشوهون سمعة الوطن"

توعدت وزارة الدفاع الإيرانية "من يشوهون سمعة الوطن"، مؤكدة أنها لن تسمح لهم بذلك أبدا. 29.09.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار إيران

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ووفق بيان نشرته وكالة أنباء "إرنا"، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، أنها "لن تتوانى عن بذل كل ما في وسعها لضمان أمن المواطنين وراحتهم وتعزيز قدرة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، ولا تسمح بتشويه سمعة الوطن".وبحسب الوكالة، فإن البيان الذي أصدرته الوزارة، اليوم الخميس، جاء "بمناسبة ذكرى استشهاد عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين في الـ29 من سبتمبر/ أيلول لعام 1981 خلال الحرب العراقية الإيرانية".ولفت إلى أنه "يجب على المستكبرين العالميين أن يعرفوا بأن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتوانى عن بذل كل ما في وسعها لضمان أمن المواطنين وراحتهم خدمة لأبناء الشعب الإيراني ولن تسمح بإلحاق أي ضرر بالوطن".طالع أيضا: إيران تتهم إسرائيل بالوقوف وراء هجوم نطنز وتتوعد بالانتقام

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