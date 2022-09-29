https://sputnikarabic.ae/20220929/وزارة-الصحة-في-لوغانسك-إصابة-7-أشخاص-جراء-قصف-قافلة-للاجئين-في-مقاطعة-خاركوف-1068378939.html
وزارة الصحة في لوغانسك: إصابة 7 أشخاص جراء قصف قافلة للاجئين في مقاطعة خاركوف
وزارة الصحة في لوغانسك: إصابة 7 أشخاص جراء قصف قافلة للاجئين في مقاطعة خاركوف
أصيب سبعة أشخاص، بينهم طفلان، نتيجة قصف قافلة للاجئين في مقاطعة خاركوف، وتم نقل الجرحى إلى لوغانسك، حسبما أبلغت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة في الجمهورية وكالة... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T07:00+0000
2022-09-29T07:00+0000
2022-09-29T07:00+0000
خاركوف
أخبار أوكرانيا
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وقال متحدث باسم وزارة الصحة: "هناك سبعة أشخاص (في المجمل (تم نقل الجرحى إلى لوغانسك، من بينهم طفلان".وبحسبه، فإن جميع الذين تم نقلهم إلى لوغانسك أصيبوا نتيجة قصف قافلة للاجئين في مقاطعة خاركوف.في وقت سابق، قالت وزيرة الصحة في لوغانسك، ناتاليا باشينكو، إن الأطباء العسكريين يقومون بإجلاء طفل مصاب في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف إلى لوغانسك.
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خاركوف, أخبار أوكرانيا
وزارة الصحة في لوغانسك: إصابة 7 أشخاص جراء قصف قافلة للاجئين في مقاطعة خاركوف
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أصيب سبعة أشخاص، بينهم طفلان، نتيجة قصف قافلة للاجئين في مقاطعة خاركوف، وتم نقل الجرحى إلى لوغانسك، حسبما أبلغت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة في الجمهورية وكالة "سبوتنيك".
وقال متحدث باسم وزارة الصحة: "هناك سبعة أشخاص (في المجمل (تم نقل الجرحى إلى لوغانسك، من بينهم طفلان".
وبحسبه، فإن جميع الذين تم نقلهم إلى لوغانسك أصيبوا نتيجة قصف قافلة للاجئين في مقاطعة خاركوف.
في وقت سابق، قالت وزيرة الصحة في لوغانسك، ناتاليا باشينكو، إن الأطباء العسكريين يقومون بإجلاء طفل مصاب في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف إلى لوغانسك.