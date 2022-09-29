عربي
https://sputnikarabic.ae/20220929/وزارة-الصحة-في-لوغانسك-إصابة-7-أشخاص-جراء-قصف-قافلة-للاجئين-في-مقاطعة-خاركوف-1068378939.html
وزارة الصحة في لوغانسك: إصابة 7 أشخاص جراء قصف قافلة للاجئين في مقاطعة خاركوف
وزارة الصحة في لوغانسك: إصابة 7 أشخاص جراء قصف قافلة للاجئين في مقاطعة خاركوف
أصيب سبعة أشخاص، بينهم طفلان، نتيجة قصف قافلة للاجئين في مقاطعة خاركوف، وتم نقل الجرحى إلى لوغانسك، حسبما أبلغت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة في الجمهورية وكالة... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T07:00+0000
2022-09-29T07:00+0000
خاركوف
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1067626525_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_2e30f5960e62649a6b44bb07b6b2c02e.jpg
وقال متحدث باسم وزارة الصحة: "هناك سبعة أشخاص (في المجمل (تم نقل الجرحى إلى لوغانسك، من بينهم طفلان".وبحسبه، فإن جميع الذين تم نقلهم إلى لوغانسك أصيبوا نتيجة قصف قافلة للاجئين في مقاطعة خاركوف.في وقت سابق، قالت وزيرة الصحة في لوغانسك، ناتاليا باشينكو، إن الأطباء العسكريين يقومون بإجلاء طفل مصاب في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف إلى لوغانسك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1067626525_87:0:2691:1953_1920x0_80_0_0_756dccd533f5bdeb86b90a0c2c740960.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
خاركوف, أخبار أوكرانيا
خاركوف, أخبار أوكرانيا

وزارة الصحة في لوغانسك: إصابة 7 أشخاص جراء قصف قافلة للاجئين في مقاطعة خاركوف

07:00 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk  / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود). - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Victor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أصيب سبعة أشخاص، بينهم طفلان، نتيجة قصف قافلة للاجئين في مقاطعة خاركوف، وتم نقل الجرحى إلى لوغانسك، حسبما أبلغت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة في الجمهورية وكالة "سبوتنيك".
وقال متحدث باسم وزارة الصحة: "هناك سبعة أشخاص (في المجمل (تم نقل الجرحى إلى لوغانسك، من بينهم طفلان".
وبحسبه، فإن جميع الذين تم نقلهم إلى لوغانسك أصيبوا نتيجة قصف قافلة للاجئين في مقاطعة خاركوف.
في وقت سابق، قالت وزيرة الصحة في لوغانسك، ناتاليا باشينكو، إن الأطباء العسكريين يقومون بإجلاء طفل مصاب في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف إلى لوغانسك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала