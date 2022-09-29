https://sputnikarabic.ae/20220929/وزير-الإسكان-السوري-سوريا-وروسيا-تخططان-لبناء-ضاحية-سكنية-1068393202.html

وزير الإسكان السوري: سوريا وروسيا تخططان لبناء ضاحية سكنية

وزير الإسكان السوري: سوريا وروسيا تخططان لبناء ضاحية سكنية

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، المهندس سهيل عبد اللطيف، أن الإنتاج المحلي هو الحل الأمثل لإعادة الإعمار في سوريا خلال المرحلة المقبلة. 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T13:17+0000

2022-09-29T13:17+0000

2022-09-29T13:17+0000

تقارير سبوتنيك

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ولفت الوزير عبد اللطيف في تصريح للصحفيين، عقب افتتاح معرض "عمّرها 2022" بحضور عدد من السفراء الأجانب، إلى أن التطور الملحوظ في حجم ونوعية المواد المنتجة محلياً يشكل مبعث تفاؤل وأن معرض "عمرها7" يعتبر منصة مهمة لعرض المنتجات المتوفرة في السوق السورية والتي يمكن أن توفرها الشركات المشاركة لهذه السوق، مضيفاً أن "عملية إعادة الإعمار ستكون بأيدي السوريين وبمساعدة الأصدقاء، ومن خلال جهوزية كاملة لهذه العملية".بدوره، اعتبر محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أن معرض "عمرها 2022" يشكل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين الشركات السورية وشركات الدول الصديقة التي ستساهم في إعادة إعمار سوريا، ويعتبر بمثابة جسر للتواصل بين الشركات المتخصصة بإنتاج مواد البناء ولتتبع ومراقبة تطور هذه المواد التي تستخدم في عملية إعادة الإعمار".الشريك الروسي أساسي لإعادة الإعماروعقب لقاء الصحفيين، أدلى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بتصريح خاص لـ "سبوتنيك" أشار فيه إلى أن سوريا تعيش حالياً مرحلة تحضير لإعادة الإعمار وفق مستويات التخطيط والدراسات والتجهيز للتنفيذ الذي يعنى بهكذا معارض متخصصة بمواد البناء، وقال:بدوره، قال مدير عام مؤسسة "الباشق" المنظمة للمعرض، تامر ياغي:سفير بيلاروس: توسع مستمر لتعاوننا مع سورياوعلى هامش فعاليات المعرض تحدث السفير البيلاروسي في دمشق، يوري سلوكا، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" عن مشاركة بلاده في معرض "عمرها7"، قائلا:نقص العمالة السورية أبرز الصعوباتبدوره، اعتبر نقيب مقاولي الإنشاءات في سوريا المهندس عبد الرحمن سليمان في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن إعادة الإعمار في سورية هي مسؤولية الجميع، موضحاً أن نقابة المقاولين تشكل إحدى اللبنات الأساسية التي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في إعادة الإعمار هذه، رغم وجود صعوبات اقتصادية تكبح تطور مراحل عملية إعادة الإعمار، علماً أن هناك مشاريع بدأت بالفعل ومنها "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي" في دمشق، لكننا بحاجة إلى جهود أكبر حتى تشمل هذه العملية كل المحافظات السورية.وحول الصعوبات التي تعيق عملية إعادة الإعمار، أضاف سليمان:رجال الأعمال العرب في الصين: قادمون إلى سوريا بتقنيات الجيل الرابع من الصناعةوتحدث عضو منتدى رجال الأعمال العرب في الصين، محمد الخولي، لمراسل "سبوتنيك" عن دور رجال الأعمال العرب في المساهمة بإعادة إعمار سوريا، فقال:وتابع قائلاً: "تم نقل بعض المصانع إلى عدد من الدول العربية من خلال المنتدى، بالإضافة إلى إنشاء مصانع المستوى وبمختلف الاختصاصات كما هي الحال في الجزائر وبتقنية الجيل الرابع من الصناعة، ونحن نهدف إلى نقل هذه التقنية إلى سوريا، لأنها تشمل كل القطاعات الزراعية والصناعية والصحية والتعليمية".وأردف الخولي:وختم الخولي حديثه لـ "سبوتنيك"، قائلاً: "حالياً هناك مناخ اقتصادي مهم في سوريا، بعد الخروج من الحرب التي دامت أكثر من 11 عاماً وبعد بدء مرحلة التعافي وبالتالي هناك حاجة لكل شيء، ونحن عازمون في العام القادم 2023 لتحقيق حضور مميز ونتائج مميزة وننسق مع هيئة الاستثمار السورية لتنفيذ مشروع كبير في سوريا مستقبلاً".الليثي: نسعى لزيادة الميزان التجاري مع سوريافي السياق ذاته، صرح رئيس غرفة تجارة الديوانية في العراق محمود الليثي لـ "سبوتنيك" قائلا:وأضاف: "كانت حلب ترفد السوق العراقية بصناعات رائعة وأكثر صناعيينا وتجارنا العراقيين كانوا مقيمين في حلب لتوريد البضائع إلى بغداد، واليوم نحن كغرف تجارية نحاول جذب التجار العراقيين إلى سوريا ونسعى لزيادة الميزان التجاري بين البلدين، ونأمل تجاوز الصعوبات المتعلقة بالنقل البري لتطوير حجم المستوردات العراقية من سوريا، وسيكون من شأن تحسن واقع الكهرباء في سوريا أن ينعكس على زيادة الإنتاج وتخفيف الكلف على الصناعيين والتجار، وبالتالي سيتحسن الوضع الصناعي في سوريا وتعود إلى سابق عهدها، فالشعب السوري شعب مناضل وصابر".الطاقة المتجددة لمواجهة الحصار النفطيوصرح ناصر ملاح المدير الفني في شركة "جبراندز أيونتيك" اللبنانية المتخصصة بتركيب ألواح الطاقة الشمسية والريحية لـ "سبوتنيك" بقوله:إندونيسيا: نساند سورياوقال سيف من سفارة أندونيسيا في دمشق لـ "سبوتنيك":يشار إلى أن معرض "عمرها7" يضم هذا العام أجنحة لـ /167/ شركة من سوريا والعراق ولبنان والأردن وبيلاروسيا وإيران وباكستان والفلبين وإندونيسيا ويستمر حتى يوم الأحد المقبل على أرض مدينة المعارض الجديدة على طريق مطار الدولي.

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