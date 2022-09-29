https://sputnikarabic.ae/20220929/وزير-الخارجية-التركي-يعلن-تعزيز-تواجد-بلاده-عسكريا-في-قبرص-الشمالية-1068407432.html
وزير الخارجية التركي يعلن تعزيز تواجد بلاده عسكريا في قبرص الشمالية
وزير الخارجية التركي يعلن تعزيز تواجد بلاده عسكريا في قبرص الشمالية
صرح وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أن أنقرة سترسل مزيدا من القوات إلى جمهورية قبرص التركية (الشمالية) لحماية الأتراك فيها، وتوفر كل ما... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T16:12+0000
2022-09-29T16:12+0000
2022-09-29T16:12+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأردف جاويش أوغلو في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى شبابي نظمته جامعة باموق قلعة في ولاية دنيزلي التركية: "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها في جزيرة قبرص وبحري إيجة والمتوسط حتى لو وقف العالم بأسره ضدها"، حسبما ذكرته وكالة الأناضول.وعلق جاويش أوغلو على رفع الولايات المتحدة حظر توريد السلاح إلى قبرص اليونانية (الجنوبية) بالقول: "سألت نظيري الأمريكي في إحدى لقاءاتنا عن سبب هذه الخطوة، وقلت له مقابل ماذا تعطون هذه الأسلحة؟".ورحب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في 17 أيلول/سبتمبر، "بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض منذ عقود على بلاده".وقال أناستاسيادس، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر": "هذا قرار تاريخي يعكس العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، بما في ذلك في مجال الأمن".
https://sputnikarabic.ae/20220917/تركيا-ندين-بشدة-قرار-الولايات-المتحدة-رفع-حظر-الأسلحة-عن-قبرص-1067857708.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
وزير الخارجية التركي يعلن تعزيز تواجد بلاده عسكريا في قبرص الشمالية
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صرح وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أن أنقرة سترسل مزيدا من القوات إلى جمهورية قبرص التركية (الشمالية) لحماية الأتراك فيها، وتوفر كل ما يحتاجونه من أسلحة.
وأردف جاويش أوغلو في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى شبابي نظمته جامعة باموق قلعة في ولاية دنيزلي التركية: "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها في جزيرة قبرص وبحري إيجة والمتوسط حتى لو وقف العالم بأسره ضدها"، حسبما ذكرته وكالة الأناضول
.
وعلق جاويش أوغلو على رفع الولايات المتحدة حظر توريد السلاح إلى قبرص اليونانية (الجنوبية) بالقول: "سألت نظيري الأمريكي في إحدى لقاءاتنا عن سبب هذه الخطوة، وقلت له مقابل ماذا تعطون هذه الأسلحة؟".
ورحب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في 17 أيلول/سبتمبر، "بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض منذ عقود على بلاده".
وقال أناستاسيادس
، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر": "هذا قرار تاريخي يعكس العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، بما في ذلك في مجال الأمن".