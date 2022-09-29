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https://sputnikarabic.ae/20220929/وزير-الخارجية-التركي-يعلن-تعزيز-تواجد-بلاده-عسكريا-في-قبرص-الشمالية-1068407432.html
وزير الخارجية التركي يعلن تعزيز تواجد بلاده عسكريا في قبرص الشمالية
وزير الخارجية التركي يعلن تعزيز تواجد بلاده عسكريا في قبرص الشمالية
صرح وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أن أنقرة سترسل مزيدا من القوات إلى جمهورية قبرص التركية (الشمالية) لحماية الأتراك فيها، وتوفر كل ما... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T16:12+0000
2022-09-29T16:12+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأردف جاويش أوغلو في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى شبابي نظمته جامعة باموق قلعة في ولاية دنيزلي التركية: "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها في جزيرة قبرص وبحري إيجة والمتوسط حتى لو وقف العالم بأسره ضدها"، حسبما ذكرته وكالة الأناضول.وعلق جاويش أوغلو على رفع الولايات المتحدة حظر توريد السلاح إلى قبرص اليونانية (الجنوبية) بالقول: "سألت نظيري الأمريكي في إحدى لقاءاتنا عن سبب هذه الخطوة، وقلت له مقابل ماذا تعطون هذه الأسلحة؟".ورحب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في 17 أيلول/سبتمبر، "بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض منذ عقود على بلاده".وقال أناستاسيادس، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر": "هذا قرار تاريخي يعكس العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، بما في ذلك في مجال الأمن".
https://sputnikarabic.ae/20220917/تركيا-ندين-بشدة-قرار-الولايات-المتحدة-رفع-حظر-الأسلحة-عن-قبرص-1067857708.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

وزير الخارجية التركي يعلن تعزيز تواجد بلاده عسكريا في قبرص الشمالية

16:12 GMT 29.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . POOL
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صرح وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أن أنقرة سترسل مزيدا من القوات إلى جمهورية قبرص التركية (الشمالية) لحماية الأتراك فيها، وتوفر كل ما يحتاجونه من أسلحة.
وأردف جاويش أوغلو في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى شبابي نظمته جامعة باموق قلعة في ولاية دنيزلي التركية: "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها في جزيرة قبرص وبحري إيجة والمتوسط حتى لو وقف العالم بأسره ضدها"، حسبما ذكرته وكالة الأناضول.
وعلق جاويش أوغلو على رفع الولايات المتحدة حظر توريد السلاح إلى قبرص اليونانية (الجنوبية) بالقول: "سألت نظيري الأمريكي في إحدى لقاءاتنا عن سبب هذه الخطوة، وقلت له مقابل ماذا تعطون هذه الأسلحة؟".
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
تركيا: ندين بشدة قرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة عن قبرص
17 سبتمبر, 09:18 GMT
ورحب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في 17 أيلول/سبتمبر، "بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض منذ عقود على بلاده".
وقال أناستاسيادس، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر": "هذا قرار تاريخي يعكس العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، بما في ذلك في مجال الأمن".
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