https://sputnikarabic.ae/20220929/وسائل-إعلام-السويد-تكتشف-التسريب-الرابع-في-نورد-ستريم-1068378063.html
وسائل إعلام: السويد تكتشف التسريب الرابع في "نورد ستريم"
وسائل إعلام: السويد تكتشف التسريب الرابع في "نورد ستريم"
اكتشف خفر السواحل السويدي، التسريب الرابع في نورد ستريم، حسبما ذكرت "رويترز" نقلاً عن صحيفة "سفينسكا داجبلاديت" السويدية. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T05:13+0000
2022-09-29T05:13+0000
2022-09-29T05:13+0000
السويد
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وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل جيني لارسون للصحيفة، اليوم الخميس: "اثنان من هذه الأربعة (التسريبات) موجودان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد".التسريبان الآخران موجودان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السويد
وسائل إعلام: السويد تكتشف التسريب الرابع في "نورد ستريم"
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اكتشف خفر السواحل السويدي، التسريب الرابع في نورد ستريم، حسبما ذكرت "رويترز" نقلاً عن صحيفة "سفينسكا داجبلاديت" السويدية.
وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل جيني لارسون للصحيفة، اليوم الخميس: "اثنان من هذه الأربعة (التسريبات)
موجودان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد".
التسريبان الآخران موجودان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.