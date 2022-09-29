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وسائل إعلام: السويد تكتشف التسريب الرابع في "نورد ستريم"
وسائل إعلام: السويد تكتشف التسريب الرابع في "نورد ستريم"
اكتشف خفر السواحل السويدي، التسريب الرابع في نورد ستريم، حسبما ذكرت "رويترز" نقلاً عن صحيفة "سفينسكا داجبلاديت" السويدية. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
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السويد
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وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل جيني لارسون للصحيفة، اليوم الخميس: "اثنان من هذه الأربعة (التسريبات) موجودان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد".التسريبان الآخران موجودان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.
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السويد

وسائل إعلام: السويد تكتشف التسريب الرابع في "نورد ستريم"

05:13 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZنورد ستريم - التيار الشمالي
نورد ستريم - التيار الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
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اكتشف خفر السواحل السويدي، التسريب الرابع في نورد ستريم، حسبما ذكرت "رويترز" نقلاً عن صحيفة "سفينسكا داجبلاديت" السويدية.
وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل جيني لارسون للصحيفة، اليوم الخميس: "اثنان من هذه الأربعة (التسريبات) موجودان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد".
التسريبان الآخران موجودان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.
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