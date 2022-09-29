https://sputnikarabic.ae/20220929/ولي-العهد-السعودي-يوجه-شكرا-لوزارة-الدفاع-ورجالها--1068402537.html
ولي العهد السعودي يوجه شكرا لوزارة الدفاع ورجالها
ولي العهد السعودي يوجه شكرا لوزارة الدفاع ورجالها
وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشكر لوزارة الدفاع ورجالها بقيادة الأمير خالد بن سلمان، لقدرتها على زيادة الاكتفاء الذاتي من الصناعات العسكرية إلى... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T14:33+0000
2022-09-29T14:33+0000
2022-09-29T14:33+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "عكاظ" السعودية، فإن ابن سلمان وجه الشكر لوزارة الدفاع السعودية، مؤكدا زيادة الاكتفاء الذاتي في التصنيع العسكري إلى 15%.تصريحات ابن سلمان جاءت خلال لقائه أمس وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في مقر وزارة الدفاع في جدة.من جهته، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن "وزارة الدفاع ستستمر في تحقيق الإنجازات من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد".طالع أيضا: تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية... أبرز الأرقام حول المدن الصناعية السعودية
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أخبار السعودية اليوم
ولي العهد السعودي يوجه شكرا لوزارة الدفاع ورجالها
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وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشكر لوزارة الدفاع ورجالها بقيادة الأمير خالد بن سلمان، لقدرتها على زيادة الاكتفاء الذاتي من الصناعات العسكرية إلى 15%.
ووفقا لتصريحات
نقلتها جريدة "عكاظ" السعودية، فإن ابن سلمان وجه الشكر لوزارة الدفاع السعودية، مؤكدا زيادة الاكتفاء الذاتي في التصنيع العسكري إلى 15%.
تصريحات ابن سلمان جاءت خلال لقائه أمس وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في مقر وزارة الدفاع في جدة.
وقال: "نشكر الجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملاً أن يصل إلى 50 % تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة".
من جهته، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن "وزارة الدفاع ستستمر في تحقيق الإنجازات من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد".