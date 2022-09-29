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ولي العهد السعودي يوجه شكرا لوزارة الدفاع ورجالها
ولي العهد السعودي يوجه شكرا لوزارة الدفاع ورجالها
وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشكر لوزارة الدفاع ورجالها بقيادة الأمير خالد بن سلمان، لقدرتها على زيادة الاكتفاء الذاتي من الصناعات العسكرية إلى... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T14:33+0000
2022-09-29T14:33+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "عكاظ" السعودية، فإن ابن سلمان وجه الشكر لوزارة الدفاع السعودية، مؤكدا زيادة الاكتفاء الذاتي في التصنيع العسكري إلى 15%.تصريحات ابن سلمان جاءت خلال لقائه أمس وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في مقر وزارة الدفاع في جدة.من جهته، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن "وزارة الدفاع ستستمر في تحقيق الإنجازات من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد".طالع أيضا: تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية... أبرز الأرقام حول المدن الصناعية السعودية
https://sputnikarabic.ae/20220410/السعودية-للصناعات-العسكرية-توقع-اتفاقية-شراكة-استراتيجية-مع-بوينغ-الأمريكية-1061037130.html
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أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

ولي العهد السعودي يوجه شكرا لوزارة الدفاع ورجالها

14:33 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشكر لوزارة الدفاع ورجالها بقيادة الأمير خالد بن سلمان، لقدرتها على زيادة الاكتفاء الذاتي من الصناعات العسكرية إلى 15%.
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "عكاظ" السعودية، فإن ابن سلمان وجه الشكر لوزارة الدفاع السعودية، مؤكدا زيادة الاكتفاء الذاتي في التصنيع العسكري إلى 15%.
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10 أبريل, 11:33 GMT
تصريحات ابن سلمان جاءت خلال لقائه أمس وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في مقر وزارة الدفاع في جدة.

وقال: "نشكر الجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملاً أن يصل إلى 50 % تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة".

من جهته، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن "وزارة الدفاع ستستمر في تحقيق الإنجازات من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد".
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