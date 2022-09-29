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https://sputnikarabic.ae/20220929/يسبب-العار-للبلادالبريطانيون-يسخرون-من-بايدن-بسبب-حديثه-مع-الموتى-1068394470.html
"يسبب العار للبلاد"...البريطانيون يسخرون من بايدن بسبب حديثه مع الموتى
"يسبب العار للبلاد"...البريطانيون يسخرون من بايدن بسبب حديثه مع الموتى
سخر قراء الصحيفة البريطانية "ديلي ميل" من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن خاطب عضوة الكونغرس جاكي فالورسكي خلال مؤتمر في واشنطن، متناسيًا أنها توفيت في حادث... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T12:35+0000
2022-09-29T12:35+0000
جو بايدن
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وقال جونيناوس، مازحًا: "الأمر يشبه فيلم الحاسة السادسة. بايدن يتحدث إلى الموتى".وقال سيكريتو: "إنه يسوء. ربما حان الوقت للاستسلام والذهاب إلى دار لرعاية المسنين".اشتكى Treboy2000: "أضحوكة على المسرح العالمي".وسخر Liberals need a cure: "تقول الأسطورة إنه صافحها ​​بعد هذا".وعلّق نوموريبدن: "ما يقلق أكثر الشيء هو ما قاله بعيدًا عن الميكروفون. أين جون كينيدي وأبراهام لينكولن؟ اعتقدت أنهم سيكونون هنا".وكتب Truth not treason: "بايدن يسبب العار لنفسه وللحزب وللبلد".
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جو بايدن
جو بايدن

"يسبب العار للبلاد"...البريطانيون يسخرون من بايدن بسبب حديثه مع الموتى

12:35 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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سخر قراء الصحيفة البريطانية "ديلي ميل" من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن خاطب عضوة الكونغرس جاكي فالورسكي خلال مؤتمر في واشنطن، متناسيًا أنها توفيت في حادث سيارة في أغسطس/آـب.
وقال جونيناوس، مازحًا: "الأمر يشبه فيلم الحاسة السادسة. بايدن يتحدث إلى الموتى".
وقال سيكريتو: "إنه يسوء. ربما حان الوقت للاستسلام والذهاب إلى دار لرعاية المسنين".
اشتكى Treboy2000: "أضحوكة على المسرح العالمي".
وسخر Liberals need a cure: "تقول الأسطورة إنه صافحها ​​بعد هذا".
وعلّق نوموريبدن: "ما يقلق أكثر الشيء هو ما قاله بعيدًا عن الميكروفون. أين جون كينيدي وأبراهام لينكولن؟ اعتقدت أنهم سيكونون هنا".
وكتب Truth not treason: "بايدن يسبب العار لنفسه وللحزب وللبلد".
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