https://sputnikarabic.ae/20220929/يعانون-الوصم-الاجتماعي-إطلاق-أول-منصة-رقمية-تساند-مرضى-الإيدز-في-تونس-1068411449.html

يعانون الوصم الاجتماعي... إطلاق أول منصة رقمية تساند مرضى الإيدز في تونس

يعانون الوصم الاجتماعي... إطلاق أول منصة رقمية تساند مرضى الإيدز في تونس

رغم تطور علاج فيروس نقص المناعة البشرية المؤدي إلى الإصابة بالإيدز ومجانيته، ما يزال الحاملون لهذا الفيروس في تونس يعانون من مشاكل صحية ونفسية، منها الانقطاع... 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T17:51+0000

2022-09-29T17:51+0000

2022-09-29T17:51+0000

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1068410334_0:0:1734:975_1920x0_80_0_0_6237afbc73df178ae4868064e1fd2459.jpg

تتعايش التونسية فاطمة (42 سنة) وهو اسم مستعار مع فيروس نقص المناعة منذ 14 عاما، بعد أن نقله لها زوجها الذي مارس علاقة حميمية خارج إطار الزواج دون وقاية. وتقول لـ"سبوتنيك"، إنها تعرضت إلى صدمة مضاعفة، باكتشافها لخيانة زوجها بعد 3 سنوات من الزواج وبمعرفتها بأنها حاملة لفيروس سيرافقها مدى الحياة وما تزال فئة واسعة من مجتمعها تعتبره "وصمة عار". رحلة صعبة نحو الاندماجقاومت فاطمة نظرة المجتمع السلبية لحاملي فيروس نقص المناعة طيلة سنوات، ولم تكن رحلة اندماجها مع المجتمع أمرا سهلا. تضيف "تلاحقك أعين الناس وهمساتهم أينما ذهبت، وكأنك أنت من ارتكبت الخطيئة.. إنهم يتناسون المذنب الحقيقي ولا يخجلون أحيانا من توجيه أصابع الاتهام إليك". وتؤكد فاطمة أن البعض من المحيطين بها ممن يعلمون بحملها لهذا الفيروس يتجنبون مشاركتها الحديث أو حتى الاقتراب منها، ظنا منهم أنها ستصيبهم بالعدوى. ويواجه غالبية المصابين بفيروس نقص المناعة في تونس مشاكل حقيقية في الاندماج، إذ يلاحقهم الوصم الاجتماعي وسوء المعاملة سواء من المحيطين بهم أو حتى داخل مراكز الرعاية الصحية. وكشفت دراسة سابقة لمنظمة اليونيسيف أن 60 بالمائة من المصابين الذكور و66 بالمائة من المصابين الإناث أبلغوا عن تعرضهم للتمييز على خلفية حملهم لفيروس نقص المناعة البشرية. علاج مجاني ولكن غير متاحوتخصص وزارة الصحة التونسية اعتمادات مالية تتراوح بين 5 ملايين دولار و7 ملايين دولار لمرافقة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وتؤمن لهم علاجا مجانيا داخل أقسام الأمراض الجرثومية والمعدية في 4 محافظات. غير أن شهادات عدة تؤكد لـ"سبوتنيك"، أنهم لا يحصلون على الأدوية المجانية بشكل دائم. وتؤكد منية (33 سنة) التي ما تزال في المرحلة الأولى من الإصابة لـ"سبوتنيك" أنه يتوجب عليها تلقي الدواء بشكل يومي، ولكنها تبقى أحيانا دون علاج بسبب الانقطاع المتكرر لمخزون الأدوية. ويسبب لها هذا الوضع مخاوف من انتقالها إلى الخط الثاني من العلاج لإخماد الفيروس ومنع تكاثره. ويتعيّن على منية التي تقطن في مدينة زرمدين بمحافظة المنستير (الوسط الشرقي) قطع مسافة تزيد عن 25 كيلومترا للوصول إلى مستشفى فطومة بورقيبة أين تحصل على أقراص الأدوية كل 3 أشهر. منصة رقمية لتوجيه المصابين ويمتنع نصف الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية في تونس عن تلقي العلاج، إما بسبب الوصم الاجتماعي أو نتيجة نقص المعلومات وعدم درايتهم بأساليب وأماكن العلاج. وحديثا، وجدت الجمعية التونسية للصحة الانجابية في تونس طريقا لمساندة المصابين وتوجيههم وتوعيتهم، عن طريق إحداث أول منصة رقمية تفاعلية تعنى بمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة جنسيا في تونس.وتؤكد المديرة التنفيذية للجمعية التونسية للصحة الانجابية أرزاق خنيتش لـ"سبوتنيك"، أن الهدف الأساسي من هذه المنصة هو الوقاية من الإصابة بالإيدز وحماية المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وتقريب الخدمات خاصة بالنسبة للفئات التي تقطن في مناطق لا تشملها التغطية الصحية. ووفقا لخنيتش، توفّر هذه المنصة لمستخدمها امكانيات الولوج إلى معلومات دقيقة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وأساليب العدوى وطرق تجنبها. كما تقدم معطيات حول الحقوق الجنسية للفرد عبر فيديوهات مبسطة.وتؤكد خنيتش أن عددا كبيرا من المصابين بفيروس نقص المناعة يجهلون أن بإمكانهم التعايش مع الفيروس بشكل طبيعي إذا ما تلقوا العلاج بطريقة صحيحة، مشيرة إلى أن 5 أطفال يولدون سنويا في تونس وهم حاملون للفيروس، في حين أنه كان بامكانهم تجنب العدوى لو تلقت أمهاتهم العلاج.وقالت: "تستهدف هذه المنصة الشباب من الجنسيْن الذي يستخدمون الوسائل الرقمية بكثرة، وكذلك الفئات المفاتيح ومستعملي الحقن وممتهني وممتهنات الجنس والمساجين الذين يتنقل إليهم شركاؤنا إلى السجون لتمكينهم من وسائل التقصي والعلاج". ووفقا للإحصائيات التي قدمتها وزارة الصحة التونسية سنة 2020، يبلغ عدد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية 5400 شخص، نصفهم فقط يتلقون العلاج و80 بالمائة منهم لا يعلمون أنهم حاملون للفيروس. غير أن الجمعيات الصحية تؤكد أن عددهم يفوق ذلك بكثير، إذ تؤكد أرزاق خنيتش أن هذه الأعداد بعيدة عن الواقع لأن وزارة الصحة لا تحتسب الأرقام التي يقدمها المجتمع المدني والقطاع الخاص.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك