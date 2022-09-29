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https://sputnikarabic.ae/20220929/303-إصابات-بالتهاب-الكبد-الوبائي-في-الاتحاد-الأوروبي-وبريطانيا-1068413512.html
303 إصابات بالتهاب الكبد الوبائي في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
303 إصابات بالتهاب الكبد الوبائي في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
سجلت 6 دول في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 303 إصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائي، حسبما أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها اليوم الخميس. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T18:39+0000
2022-09-29T18:39+0000
فيروسات
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موسكو- سبوتنيك. وكشف المركز في بيان: "حتى 29 سبتمبر/ أيلول، تم تحديد 303 إصابات بسلالات متطابقة أو وثيقة الصلة بالتهاب الكبد الوبائي كالتالي: 7 في النمسا، و8 في ألمانيا و161 في المجر، و8 في هولندا و35 في سلوفينيا، و8 في السويد، و76 في بريطانيا".وأوضح المركز أنه تم تسجيل أكبر عدد من الحالات وهو 161 منها 139 رجلا و 22 امرأة في المجر، مضيفا أنها كانت أول من أبلغ عن تفشي المرض.ووفقا للمختبر الوطني المجري لالتهاب الكبد، فإن انتقال الفيروس ممكن عبر الاتصال الجنسي نظرا لأن من بين المصابين رجال مارسوا الجنس سابقا مع رجال.وأشار المركز إلى أن "البيانات الوبائية والميكروبيولوجية المتاحة حاليا تشير إلى حدوث انتقال من إنسان لآخر ، وربما أيضا انتقال من خلال الأغذية الملوثة".
https://sputnikarabic.ae/20220528/الصحة-العالمية-ارتفاع-الإصابات-بالتهاب-الكبد-المفاجئ-والغامض-لدى-الأطفال-إلى-650-إصابة-1062812893.html
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فيروسات, أخبار الاتحاد الأوروبي
فيروسات, أخبار الاتحاد الأوروبي

303 إصابات بالتهاب الكبد الوبائي في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

18:39 GMT 29.09.2022
© Photo / Pixabayتحليل
تحليل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Photo / Pixabay
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سجلت 6 دول في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 303 إصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائي، حسبما أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها اليوم الخميس.
موسكو- سبوتنيك. وكشف المركز في بيان: "حتى 29 سبتمبر/ أيلول، تم تحديد 303 إصابات بسلالات متطابقة أو وثيقة الصلة بالتهاب الكبد الوبائي كالتالي: 7 في النمسا، و8 في ألمانيا و161 في المجر، و8 في هولندا و35 في سلوفينيا، و8 في السويد، و76 في بريطانيا".
منظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
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وأوضح المركز أنه تم تسجيل أكبر عدد من الحالات وهو 161 منها 139 رجلا و 22 امرأة في المجر، مضيفا أنها كانت أول من أبلغ عن تفشي المرض.
ووفقا للمختبر الوطني المجري لالتهاب الكبد، فإن انتقال الفيروس ممكن عبر الاتصال الجنسي نظرا لأن من بين المصابين رجال مارسوا الجنس سابقا مع رجال.
وأشار المركز إلى أن "البيانات الوبائية والميكروبيولوجية المتاحة حاليا تشير إلى حدوث انتقال من إنسان لآخر ، وربما أيضا انتقال من خلال الأغذية الملوثة".
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