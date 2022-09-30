https://sputnikarabic.ae/20220930/أمريكا-تتهم-الملياردير-الروسي-ديريباسكا-بخرق-العقوبات-1068449134.html
أمريكا تتهم الملياردير الروسي ديريباسكا بخرق العقوبات
أمريكا تتهم الملياردير الروسي ديريباسكا بخرق العقوبات
اتهمت السلطات الأمريكية، قطب المعادن، الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا وشركائه، بانتهاك العقوبات التي فرضتها واشنطن ضده. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T15:14+0000
2022-09-30T15:14+0000
2022-09-30T15:14+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وكشفت وزارة العدل الأمريكية مساء الخميس، عن لائحة اتهام تتهم ديريباسكا واثنين من المتعاونين معه - أمريكي وروسي - بالتآمر لخرق العقوبات الأمريكية المفروضة عليه وعلى شركته الاستثمارية الخاصة "بزيك إلمينت".واتهمت إيكاترينا أوليغوفنا فورونينا، صديقة ديريباسكا، بالإدلاء بأقوال كاذبة للسلطات الأمريكية أثناء محاولتها دخول البلاد لتلد طفلهما، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".وقال ميريك جارلاند، المدعي العام الأمريكي، في تصريح له: "في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وعدت الشعب الأمريكي بأن وزارة العدل ستعمل على محاسبة أولئك الذين يخالفون قوانيننا ويهددون أمننا القومي. تُظهر اتهامات اليوم أننا نحافظ على هذا الوعد".واجه ديريباسكا و23 من الأوليغارشية الروسية ومسؤولين حكوميين في أبريل/ نيسان 2018 إجراءات مشددة من واشنطن ردا على إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا و"التدخل المزعوم" في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.قال رجل الأعمال في ذلك الوقت إن المزاعم لا أساس لها من الصحة ورفع دعوى قضائية ضد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة والذي يشرف على سياسة العقوبات الأمريكية. ورفض قاضي محكمة جزئية أمريكية الدعوى العام الماضي.تزعم السلطات الأمريكية أنه بعد عقوبات 2018، استخدم ديريباسكا بشكل غير قانوني النظام المالي للاحتفاظ بثلاث عقارات فاخرة في البلاد. وقالت وزارة العدل إن أحد شركائه ساعده في عام 2019 لبيع استوديو موسيقي في كاليفورنيا عبر العديد من الشركات الوهمية ليحقق أكثر من 3 ملايين دولار، حاول تحويلها إلى حساب مملوك لإحدى شركاته.
https://sputnikarabic.ae/20211019/السلطات-الأمريكية-تؤكد-إجراء-تفتيش-لمنزل-يفترض-أنه-لملياردير-روسي-1050480634.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أمريكا تتهم الملياردير الروسي ديريباسكا بخرق العقوبات
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اتهمت السلطات الأمريكية، قطب المعادن، الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا وشركائه، بانتهاك العقوبات التي فرضتها واشنطن ضده.
وكشفت وزارة العدل الأمريكية مساء الخميس، عن لائحة اتهام تتهم ديريباسكا
واثنين من المتعاونين معه - أمريكي وروسي - بالتآمر لخرق العقوبات الأمريكية المفروضة عليه وعلى شركته الاستثمارية الخاصة "بزيك إلمينت".
واتهمت إيكاترينا أوليغوفنا فورونينا، صديقة ديريباسكا، بالإدلاء بأقوال كاذبة للسلطات الأمريكية أثناء محاولتها دخول البلاد لتلد طفلهما، حسبما ذكرت صحيفة
"فايننشال تايمز".
19 أكتوبر 2021, 17:28 GMT
وقال ميريك جارلاند، المدعي العام الأمريكي، في تصريح له: "في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وعدت الشعب الأمريكي بأن وزارة العدل ستعمل على محاسبة أولئك الذين يخالفون قوانيننا ويهددون أمننا القومي. تُظهر اتهامات اليوم أننا نحافظ على هذا الوعد".
واجه ديريباسكا و23 من الأوليغارشية الروسية ومسؤولين حكوميين في أبريل/ نيسان 2018 إجراءات مشددة من واشنطن ردا على إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا و"التدخل المزعوم" في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.
قال رجل الأعمال في ذلك الوقت إن المزاعم لا أساس لها من الصحة
ورفع دعوى قضائية ضد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة والذي يشرف على سياسة العقوبات الأمريكية. ورفض قاضي محكمة جزئية أمريكية الدعوى العام الماضي.
تزعم السلطات الأمريكية أنه بعد عقوبات 2018، استخدم ديريباسكا بشكل غير قانوني النظام المالي للاحتفاظ بثلاث عقارات فاخرة في البلاد. وقالت وزارة العدل إن أحد شركائه ساعده في عام 2019 لبيع استوديو موسيقي في كاليفورنيا عبر العديد من الشركات الوهمية ليحقق أكثر من 3 ملايين دولار، حاول تحويلها إلى حساب مملوك لإحدى شركاته.