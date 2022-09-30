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أنباء عن تحركات عسكرية في عاصمة بوركينا فاسو وإيقاف بث التلفزيون الرسمي
https://sputnikarabic.ae/20220930/أنباء-عن-تحركات-عسكرية-في-عاصمة-بوركينا-فاسو-وإيقاف-بث-التلفيزيون-الرسمي-1068427842.html
أنباء عن تحركات عسكرية في عاصمة بوركينا فاسو وإيقاف بث التلفزيون الرسمي
أنباء عن تحركات عسكرية في عاصمة بوركينا فاسو وإيقاف بث التلفزيون الرسمي
قالت تقارير إعلامية إن هناك تحركات عسكرية في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، حيث قطعت بعض الطرق وتم إيقاف بث التلفزيون الرسمي. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T08:54+0000
2022-09-30T09:14+0000
بوركينا فاسو
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ووفقا لموقع "أفريكان ريبورت"، ففي حوالي الساعة 4:30 صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي، بدأت أصوات إطلاق النار في العاصمة واغادوغو.وبحسب شهود عيان، فقد جاءت من محيط القصر الرئاسي، ومعسكر بابا سي، مقر الرئيس الانتقالي المقدم بول هنري سانداوغو داميبا، ورجاله، وبعض المواقع الاستراتيجية الأخرى في العاصمة، مثل دائرة المرور التابعة للأمم المتحدة.ونقل الموقع عن شخص مقرب من الرئيس داميبا: "رئيس الدولة بخير وهو في واغادوغو".وكان دامبيا قد استولى على الحكم قبل أقل من 10 أشهر، في الـ 24 من يناير/ كانون الثاني الماضي 2022، عندما أطاح بروش مارك كريستيان كابوري، معللا إطاحته به بعدم قدرته على وضع حد لهجمات الجماعات الجهادية.ومنذ عدة أسابيع، تتصاعد الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من بوركينا فاسو ضد الحكومة الانتقالية، وقد اشتعل في الأيام الأخيرة بالهجوم على قافلة في جاسكيندي (الشمال)، مما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص.طالع أيضا: معلومات عن جيش بوركينا فاسو بعد محاولة الانقلاب العسكري
https://sputnikarabic.ae/20220216/قائد-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-يؤدي-اليمين-رئيسا-للبلاد-1058715422.html
https://sputnikarabic.ae/20220124/-بيان-رسمي-من-جيش-بوركينا-فاسو-بإقالة-الرئيس-وحل-الحكومة-والبرلمان-وإغلاق-الحدود-1057038332.html
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بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

أنباء عن تحركات عسكرية في عاصمة بوركينا فاسو وإيقاف بث التلفزيون الرسمي

08:54 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 09:14 GMT 30.09.2022)
© AP Photo / Ludivine Laniepceمقتل تلاثة أشخاص برصاص مسلحين في بوركينا فاسو
مقتل تلاثة أشخاص برصاص مسلحين في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Ludivine Laniepce
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قالت تقارير إعلامية إن هناك تحركات عسكرية في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، حيث قطعت بعض الطرق وتم إيقاف بث التلفزيون الرسمي.
ووفقا لموقع "أفريكان ريبورت"، ففي حوالي الساعة 4:30 صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي، بدأت أصوات إطلاق النار في العاصمة واغادوغو.
قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
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وبحسب شهود عيان، فقد جاءت من محيط القصر الرئاسي، ومعسكر بابا سي، مقر الرئيس الانتقالي المقدم بول هنري سانداوغو داميبا، ورجاله، وبعض المواقع الاستراتيجية الأخرى في العاصمة، مثل دائرة المرور التابعة للأمم المتحدة.
وأكد شهود العيان أنه تم نشر الجنود بشكل متوازٍ، مما منع الحركة في تلك الأماكن، لافتين إلى توقف شركة البث الإذاعي والتلفزيوني في بوركينا فاسو عن بث برامجها.
ونقل الموقع عن شخص مقرب من الرئيس داميبا: "رئيس الدولة بخير وهو في واغادوغو".
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بيان رسمي من جيش بوركينا فاسو بإقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود
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وكان دامبيا قد استولى على الحكم قبل أقل من 10 أشهر، في الـ 24 من يناير/ كانون الثاني الماضي 2022، عندما أطاح بروش مارك كريستيان كابوري، معللا إطاحته به بعدم قدرته على وضع حد لهجمات الجماعات الجهادية.
ومنذ عدة أسابيع، تتصاعد الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من بوركينا فاسو ضد الحكومة الانتقالية، وقد اشتعل في الأيام الأخيرة بالهجوم على قافلة في جاسكيندي (الشمال)، مما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص.
طالع أيضا: معلومات عن جيش بوركينا فاسو بعد محاولة الانقلاب العسكري
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