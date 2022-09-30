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https://sputnikarabic.ae/20220930/أوكرانيا-تتقدم-بطلب-للحصول-على-عضوية-الناتو-بآلية-مستعجلة-1068447415.html
أوكرانيا تتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو بآلية مستعجلة
أوكرانيا تتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو بآلية مستعجلة
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في قناته على تلغرام إن "كييف تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بآلية مستعجلة". 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T14:59+0000
2022-09-30T15:11+0000
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وقال زيلينسكي: "بحكم الواقع، لقد شققنا طريقنا بالفعل إلى الناتو... واليوم، تتقدم أوكرانيا بذلك قانونيا وفق آلية مستعجلة. في إجراء يفي بأهميتنا لحماية مجتمعنا نحن نقوم بخطوتنا التي تحدد مصيرنا من خلال التوقيع على طلب أوكرانيا للانضمام سريعُا إلى الناتو".قام البرلمان الأوكراني في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014 بتعديل قانونين، متخليًا عن حالة الدولة المحايدة. في فبراير/ شباط 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، حددت مسار البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. أصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع الشريك الخاص بالبرنامج المعزز لحلف "الناتو".صرح ممثلو واشنطن الرسميين مرارًا أنه في هذه المرحلة لا يتم النظر في إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو. في الوقت نفسه، أكدت الولايات المتحدة أن الحلف لن يتخلى عن سياسة "الباب المفتوح"، ولم تستبعد أن تحاول كييف الانضمام إلى الحلف في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220712/أوكرانيا-تنضم-إلى-برنامج-التعاون-التكنولوجي-لحلف-الناتو-1064995493.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو
أخبار أوكرانيا, الناتو

أوكرانيا تتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو بآلية مستعجلة

14:59 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 15:11 GMT 30.09.2022)
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في قناته على تلغرام إن "كييف تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بآلية مستعجلة".
وقال زيلينسكي: "بحكم الواقع، لقد شققنا طريقنا بالفعل إلى الناتو... واليوم، تتقدم أوكرانيا بذلك قانونيا وفق آلية مستعجلة. في إجراء يفي بأهميتنا لحماية مجتمعنا نحن نقوم بخطوتنا التي تحدد مصيرنا من خلال التوقيع على طلب أوكرانيا للانضمام سريعُا إلى الناتو".
قام البرلمان الأوكراني في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014 بتعديل قانونين، متخليًا عن حالة الدولة المحايدة. في فبراير/ شباط 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، حددت مسار البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. أصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع الشريك الخاص بالبرنامج المعزز لحلف "الناتو".
صرح ممثلو واشنطن الرسميين مرارًا أنه في هذه المرحلة لا يتم النظر في إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو. في الوقت نفسه، أكدت الولايات المتحدة أن الحلف لن يتخلى عن سياسة "الباب المفتوح"، ولم تستبعد أن تحاول كييف الانضمام إلى الحلف في المستقبل.
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