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https://sputnikarabic.ae/20220930/إسرائيل-توصي-رعاياها-بتجنب-الذهاب-إلى-أماكن-تفشي-إيبولا-في-أوغندا-1068449765.html
إسرائيل توصي رعاياها بتجنب الذهاب إلى أماكن تفشي إيبولا في أوغندا
إسرائيل توصي رعاياها بتجنب الذهاب إلى أماكن تفشي إيبولا في أوغندا
أوصت إسرائيل مواطنيها بتجنب الذهاب إلى المناطق في أوغندا التي شهدت تفشيا لحمى إيبولا من سلالة جديدة أكثر فتكا. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T15:16+0000
2022-09-30T15:16+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أوغندا
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جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأبلغت وزارة الصحة الأوغندية ومنظمة الصحة العالمية عن 50 حالة (مشتبه بها ومؤكدة) و24 حالة وفاة بسبب تفشي حمى إيبولا من سلالة "السودان".وحدث تفشي المرض في منطقة موباندا، لكن تم اكتشاف حالات في المديريات المجاورة.وأوصت وزارة الصحة الإسرائيلية القادمين إلى أوغندا بتجنب أي مخالطة للمرضى أو المتوفين، وتجنب تناول اللحوم النيئة والاتصال بالحيوانات البرية، وتجنب التجمعات الكبيرة، وغسل اليدين، وممارسة الجنس الآمن.وأعلنت وزارة الصحة الأوغندية، يوم الثلاثاء الماضي، عن تفش جديد لفيروس إيبولا في البلاد من سلالة "السودان"، أسفر عن حالة وفاة هي الأولى بالفيروس منذ عام 2019.يشار إلى أن الفيروس ينتقل عن طريق الاتصال المباشر وبحسب منظمة الصحة العالمية يمكن أن يقتل 90% من المصابين به.وتتمثل أهم أعراض المرض في حدوث نزيف داخلي وخارجي يهاجم كرات الدم البيضاء ويتسبب في طفح جلدي وآلام في البطن مصحوبة بتقيؤ كما يسبب احمرار الأعين.
https://sputnikarabic.ae/20220920/أوغندا-تسجل-حالة-وفاة-بفيروس-إيبولا-لأول-مرة-منذ-عام-2019--1067987639.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أوغندا
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أوغندا

إسرائيل توصي رعاياها بتجنب الذهاب إلى أماكن تفشي إيبولا في أوغندا

15:16 GMT 30.09.2022
© Sputnik . Igor Mikhalev / الانتقال إلى بنك الصورفيروس "إيبولا"
فيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . Igor Mikhalev
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أوصت إسرائيل مواطنيها بتجنب الذهاب إلى المناطق في أوغندا التي شهدت تفشيا لحمى إيبولا من سلالة جديدة أكثر فتكا.
جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأبلغت وزارة الصحة الأوغندية ومنظمة الصحة العالمية عن 50 حالة (مشتبه بها ومؤكدة) و24 حالة وفاة بسبب تفشي حمى إيبولا من سلالة "السودان".
وحدث تفشي المرض في منطقة موباندا، لكن تم اكتشاف حالات في المديريات المجاورة.
وأوصت وزارة الصحة الإسرائيلية القادمين إلى أوغندا بتجنب أي مخالطة للمرضى أو المتوفين، وتجنب تناول اللحوم النيئة والاتصال بالحيوانات البرية، وتجنب التجمعات الكبيرة، وغسل اليدين، وممارسة الجنس الآمن.
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وأعلنت وزارة الصحة الأوغندية، يوم الثلاثاء الماضي، عن تفش جديد لفيروس إيبولا في البلاد من سلالة "السودان"، أسفر عن حالة وفاة هي الأولى بالفيروس منذ عام 2019.
يشار إلى أن الفيروس ينتقل عن طريق الاتصال المباشر وبحسب منظمة الصحة العالمية يمكن أن يقتل 90% من المصابين به.
وتتمثل أهم أعراض المرض في حدوث نزيف داخلي وخارجي يهاجم كرات الدم البيضاء ويتسبب في طفح جلدي وآلام في البطن مصحوبة بتقيؤ كما يسبب احمرار الأعين.
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