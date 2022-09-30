https://sputnikarabic.ae/20220930/إسرائيل-لن-نعترف-بضم-المقاطعات-الأربع-من-قبل-روسيا-1068450897.html
إسرائيل ترفض الاعتراف بانضمام المناطق الجديدة إلى روسيا
إسرائيل ترفض الاعتراف بانضمام المناطق الجديدة إلى روسيا
أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، عدم اعترافها بانضمام المناطق الأربع "لوغانسك، دونيتسك، زابوروجيه، وخيرسون" إلى روسيا. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T15:44+0000
2022-09-30T15:44+0000
2022-09-30T15:45+0000
روسيا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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القدس – سبوتنيك. وقال ايمانويل ناخشون، الناطق باسم الخارجية الإسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية، إن "إسرائيل تدعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا ولن نعترف بضم المقاطعات الأربع من قبل روسيا".كما حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية من "تجنيد مواطنين إسرائيليين يحملون الجنسية الروسية، متواجدين في روسيا حاليا، في الجيش الروسي".ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصدر عسكري إسرائيلي، قوله إن "الجيش الإسرائيلي أوعز لجميع الجنود الحاملين للجنسية الروسية الموجودين في روسيا بالعودة فوراً إلى إسرائيل، كما يتضمن الإيعاز حظرا على جنود الجيش الإسرائيلي الذين يحملون الجنسية الروسية من السفر إلى روسيا".وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خطابا خلال مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو.أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن الجمعية الفيدرالية ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراض جديدة إلى روسيا، مؤكدا أن هذا حق المواطنين الشرعي بتقرير مصيرهم، وتقره الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.وتابع بوتين: "يجب على سلطات كييف اليوم التعامل مع هذه الإرادة الحرة للشعب باحترام ولا شيء غير ذلك"، وقال: "أريد أن تسمعني سلطات كييف وأسيادهم الحقيقيون في الغرب؛ سكان دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه هم مواطنون روس من اليوم".
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روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل ترفض الاعتراف بانضمام المناطق الجديدة إلى روسيا
15:44 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 15:45 GMT 30.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، عدم اعترافها بانضمام المناطق الأربع "لوغانسك، دونيتسك، زابوروجيه، وخيرسون" إلى روسيا.
القدس – سبوتنيك
. وقال ايمانويل ناخشون، الناطق باسم الخارجية الإسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية، إن "إسرائيل تدعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا ولن نعترف بضم المقاطعات الأربع من قبل روسيا".
وأضاف ناخشون، بالقول: "كررنا هذا الموقف الواضح عدة مرات، بما في ذلك وفي الأيام الأخيرة وحتى الآن".
كما حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية من "تجنيد مواطنين إسرائيليين يحملون الجنسية الروسية، متواجدين في روسيا حاليا، في الجيش الروسي".
ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصدر عسكري إسرائيلي، قوله إن "الجيش الإسرائيلي أوعز لجميع الجنود الحاملين للجنسية الروسية الموجودين في روسيا بالعودة فوراً إلى إسرائيل، كما يتضمن الإيعاز حظرا على جنود الجيش الإسرائيلي الذين يحملون الجنسية الروسية من السفر إلى روسيا".
وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، اليوم الجمعة، خطابا خلال مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن الجمعية الفيدرالية ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراض جديدة إلى روسيا، مؤكدا أن هذا حق المواطنين الشرعي بتقرير مصيرهم، وتقره الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وتابع بوتين: "يجب على سلطات كييف اليوم التعامل مع هذه الإرادة الحرة للشعب باحترام ولا شيء غير ذلك"، وقال: "أريد أن تسمعني سلطات كييف وأسيادهم الحقيقيون في الغرب؛ سكان دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه هم مواطنون روس من اليوم".